El Papa León XIV recibió este viernes en el Vaticano al arzobispo Georg Gänswein, Nuncio Apostólico en Lituania, Letonia y Estonia; y exsecretario del Papa Benedicto XVI.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó sobre la audiencia de hoy, sin dar mayores detalles al respecto.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El encuentro se produce algunos días después de que Mons. Gänswein diera una entrevista al canal de televisión K-TV, emitida el pasado 7 de diciembre, en la que expresaba su esperanza de que se abra pronto el proceso de beatificación de Benedicto XVI.

El arzobispo ha presentado en Roma un libro de homilías privadas del Papa Ratzinger y, en declaraciones a los periodistas, dijo que “es importante dejar pasar primero los años que marca la Iglesia antes de hacerlo”.

Según señala el diario español ABC, el prelado recordó que “para iniciar un proceso hay reglas, hay requisitos previos. Ya veremos, pero por mi parte sin duda lo deseo. La Iglesia es muy sabia y establece que en los primeros cinco años no se haga nada. Luego, se verá si es posible”.

“Pasé muchos años junto al Papa Benedicto, y vi cómo vivía en diferentes situaciones, cómo afrontaba los grandes problemas, cómo buscaba siempre una respuesta basada en la fe. Estoy convencido de haber vivido junto a un santo”, resaltó el nuncio.

Las más leídas 1 2 3 4 5

De acuerdo a las normas actuales de la Iglesia, un eventual proceso de beatificación del Papa Benedicto XVI sólo podría iniciarse una vez transcurridos cinco años de su fallecimiento, es decir, en 2028, a menos que el Papa conceda una autorización especial antes, como hizo el mismo Joseph Ratzinger con Juan Pablo II.

En las declaraciones a la prensa, el arzobispo alemán también recordó que la relación que mantuvo con el Papa Francisco “no siempre era fácil”, pero “antes de que él falleciera, cuando estuve por última vez en una audiencia, le pedí perdón y nos reconciliamos”, en noviembre de 2024.