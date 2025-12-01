Ediciones Encuentro ha publicado en español una colección de homilías privadas de Benedicto XVI compiladas por el sacerdote jesuita Federico Lombardi, exportavoz del Vaticano, y que hasta ahora sólo estaban disponibles en italiano, idioma en el que fueron pronunciadas.

Publicadas en 2024, las predicaciones de Benedicto XVI tuvieron lugar en la capilla privada de los apartamentos pontificios en el Palacio Apostólico, la capilla privada del palacio de Castel Gandolfo —tras su renuncia al Pontificado— y en la capilla del Monasterio Mater Ecclesiae situado en los jardines vaticanos, donde residió hasta su muerte.

Según detalla Mons. Georg Gänswein en el prólogo del libro, en estas homilías se aprecia que Benedicto XVI “considera el anuncio del Evangelio como tarea irrenunciable del sacerdote, del obispo, del cardenal, del Papa y también del Papa emérito”.

Al mismo tiempo, en estas predicciones “se percibe justamente que vive ante Dios, en comunión con el misterio de Dios, intentando conocer cada vez más el rostro de Jesús, sintiendo el peso y a veces la dificultad de la Palabra del Señor”.

Por último, Gänswein subraya que los últimos años de Benedicto XVI “fueron un ejemplo de largo debilitamiento humano vivido ante Dios en comunión con la Iglesia y en una confianza cada vez más completa en el Señor”, lo que se deduce del hecho de que termine sus homilías siempre con una breve oración.

Grabadas en secreto por las Memores Domini

El P. Federico Lombardi explica en la introducción del libro algunas particularidades de las homilías dominicales que conforman esta compilación.

Pese a que fueron cuidadosamente preparadas por Benedicto XVI a lo largo de la semana previa a cada celebración, “nunca ha existido un texto escrito” ni se pronunciaron para un gran público, sino para una pequeña comunidad.

Ésta estaba conformada por sus secretarios (Mons. Gänswein y Mons. Alfred Xuereb), la secretaria Sor Brigit Wansing, las cuatro religiosas Memores Domini que le acompañaban (Carmela, Cristina, Loredana, Manuela y, tras el fallecimiento de esta última, Rosella) “y los eventuales concelebrantes o huéspedes que estaban de paso”.

Las Memores Domini, “al darse cuenta de su gran valor y con el deseo de conservar su riqueza”, tomaron la iniciativa de grabar las homilías. Este material fue puesto a disposición de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI y de la editorial vaticana.

El volumen titulado El Señor nos lleva de la mano es el primero de dos volúmenes previstos que abarcarán “unas 135 homilías” grabadas entre 2005 y 2017. Las más numerosas son de los años 2013 y 2015, los primeros después de su renuncia.

Portada de "El Señor nos lleva de la mano". Crédito: Ediciones Encuentro.

En el libro se reflejan las palabras en italiano del Pontífice tal cual fueron pronunciadas. Si bien se ha cuidado la puntuación para facilitar la comprensión, se han eliminado algunas repeticiones o se han modificado las estructuras de algunas oraciones “allí donde estaba demasiado marcada por el origen germánico del predicador”.

En total, el volumen ofrece ocho homilías del tiempo de Adviento, una de Navidad, dieciséis de Cuaresma, una del Triduo Pascual, dieciocho del Tiempo Pascual, cuatro predicadas en la Solemnidad de la Santísima Trinidad y ocho más con motivo de otras festividades marianas o de los santos.

El P. Lombardi argumenta que, si Benedicto XVI ha sido ponderado como uno de los grandes teólogos contemporáneos, también se puede decir que fue “uno de los más grandes predicadores de nuestro tiempo, de modo particular en el ámbito litúrgico y sacramental”.

“Y ambas cosas van juntas: enseñar y predicar la fe ha sido la misión de toda su vida”, añade el jesuita.