Mons. Georg Gänswein, exsecretario del Papa Benedicto XVI, afirmó que espera se abra el proceso de beatificación del Pontífice alemán, fallecido el 31 de diciembre de 2022.

“Personalmente, tengo grandes esperanzas de que se abra dicho proceso”, dijo el arzobispo y actual Nuncio Apostólico en Lituania, Letonia y Estonia, en entrevista con el canal de televisión K-TV, que será transmitida este domingo 7 de diciembre.

De acuerdo a las normas actuales de la Iglesia, un eventual proceso de beatificación del Papa Benedicto XVI sólo podría iniciarse una vez transcurridos cinco años de su fallecimiento, es decir, en 2028, a menos que el Papa conceda una autorización especial antes, como hizo el mismo Joseph Ratzinger con Juan Pablo II, al dispensarlo de este periodo.

En el adelanto de la entrevista, recogido por el medio católico alemán Katholisch, Gänswein resalta que una de las cualidades esenciales del Papa Ratzinger, para la comprensión de la fe, fue la alegría.

El arzobispo indicó que, para el Pontífice alemán, si la fe no conduce a la alegría, "algo no marcha bien en la vida de fe. Ratzinger, Benedicto XVI, es un teólogo de la alegría".

El nuncio dijo además que otra importante lección del fallecido Papa es que “no debemos recortar la esencia; más bien, debemos dejarnos moldear por el Señor, por la fe de la Iglesia".

En la entrevista, Gänswein también habla sobre las tensiones suscitadas tras la publicación del motu proprio Traditionis Custodes —con el que el Papa Francisco restringió la celebración de la Misa tradicional en latín— y alienta a superarlas.

“Considero que la sabia disposición del Papa Benedicto es la correcta, y este camino debe continuarse sin dificultad ni restricción", dijo el exsecretario de Ratzinger, que en 2007 liberalizó la celebración de la Misa tradicional en latín.

El 25 de octubre, el Cardenal Raymond Burke, Prefecto Emérito de la Signatura Apostólica, celebró una solemne Misa tradicional en latín en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, un hecho que constituye una muestra de apertura a este rito por parte del Papa León XIV.