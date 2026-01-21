Un informe del Pew Research Center encontró que los católicos siguen siendo el grupo religioso más grande en América Latina, a pesar del aumento de otras denominaciones religiosas.

El informe, titulado El catolicismo ha disminuido en América Latina durante la última década, se basa en una encuesta representativa a nivel nacional realizada cara a cara a 6.234 adultos entre el 22 de enero y el 27 de abril de 2024 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

El análisis fue producido por el Pew Research Center como parte del proyecto Pew-Templeton Global Religious Futures, que analiza el cambio religioso y su impacto en las sociedades alrededor del mundo.

La investigación publicada el 21 de enero encontró que los adultos latinoamericanos son más religiosos que los adultos en muchos otros países que Pew también ha encuestado en años recientes, especialmente en Europa, donde muchos adultos han abandonado el cristianismo desde la infancia.

Pew analizó los cambios en la religión entre adultos en América Latina desde 2013 hasta 2024. Encontró que los latinoamericanos tienen aproximadamente la misma probabilidad de creer en Dios que hace una década. Incluso entre aquellos que se identifican como no afiliados religiosamente, la mayoría dijo que cree en Dios.

De los encuestados, el 97 % de los adultos en Perú dijo que cree en Dios, el 98 % en Brasil, el 94 % en México, el 97 % en Colombia, el 90 % en Argentina y el 89 % en Chile.

La mayoría de los adultos son activos en su fe

El catolicismo sigue siendo la religión más grande en América Latina. En 2024, aproximadamente la mitad de los brasileños (46 %) y chilenos (46 %) se identificaron como católicos, y la mayoría de los adultos en Perú (67 %), México (67 %), Colombia (60 %) y Argentina (58 %) se identificaron como tales.

En esos países, la mayoría de los adultos son activos en su fe. En 2024, la mayoría de los adultos en Brasil (76 %), Colombia (71 %) y Perú (58 %) dijeron que rezan “diariamente o más a menudo”.

Desde 2013-2014, la población católica en los seis países encuestados disminuyó. Colombia experimentó la mayor caída en católicos, con una disminución de 19 puntos porcentuales. Perú tuvo la menor caída, con una disminución de 9 puntos.

Los excatólicos en América Latina tienden a identificarse como no afiliados religiosamente o protestantes, mientras que los exprotestantes tienden a haberse convertido en personas sin afiliación religiosa. A partir de 2024, había más adultos no afiliados religiosamente que protestantes en Argentina, Chile, Colombia y México.

El informe señaló que una razón para la disminución en América Latina del catolicismo, y el crecimiento de las poblaciones no afiliadas religiosamente, es el cambio religioso por parte de adultos que fueron criados como católicos pero que ya no se identifican con la religión. En los seis países latinoamericanos encuestados, alrededor del 20 % o más de los adultos dijeron que fueron criados como católicos pero desde entonces han dejado la religión.

La investigación encontró que Brasil es el único país encuestado donde los excatólicos tienen más probabilidades de haberse convertido en protestantes (13 %) que de ser no afiliados religiosamente (7 %). También encontró que en Perú hay un número aproximadamente igual de excatólicos que se han convertido en protestantes (9 %) y en mostrarse como no afiliados religiosamente (7 %).

Pew también encontró que alrededor de la mitad o más de los adultos encuestados en Brasil, Colombia, México y Perú dijeron que la religión es muy importante en sus vidas. La oración es bastante común, ya que la mayoría de los adultos brasileños, colombianos y peruanos dijeron que rezan al menos una vez al día.

Católicos hispanos en Estados Unidos

De manera similar a los cambios religiosos en América Latina, menos hispanos en Estados Unidos se identifican como católicos en 2024 (42 %) que hace una década (58 %), según el Estudio del Panorama Religioso 2023-24 del Pew Research Center.

El número de hispanos no afiliados religiosamente también ha aumentado en Estados Unidos desde 2014, con aproximadamente una cuarta parte describiendo ahora su denominación religiosa como atea, agnóstica o “nada en particular”.

Del total de adultos hispanos en Estados Unidos, el 40 % dijo que la religión es muy importante en su vida, y el 47 % dijo que reza al menos diariamente. Una gran mayoría (83 %) también dijo que cree en Dios, según una encuesta del Pew Center de 2023.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.