El Arzobispo de St. Paul y Minneapolis (Estados Unidos), Mons. Bernard Hebda, pidió rezar por Alex Jeffrey Pretti, por sus padres y por sus seres queridos después de que agentes federales lo mataran a tiros.

Mons. Hebda también pidió por la reconciliación después de que Renee Good, madre de tres hijos, fuera asesinada a tiros a principios de este mes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.

Agentes federales de inmigración dispararon y mataron a Pretti en Minneapolis el 24 de enero, otra muerte relacionada con la intensificación de las medidas migratorias de la administración Trump en las Ciudades Gemelas, llevadas a cabo por miles de agentes federales fuertemente armados.

“La pérdida de otra vida en medio de las tensiones que han azotado a Minnesota debería impulsarnos a todos a preguntarnos qué podemos hacer para restaurar la paz del Señor. Si bien anhelamos con razón la justicia de Dios y anhelamos su paz, esto no se logrará hasta que seamos capaces de liberarnos de los odios y prejuicios que nos impiden vernos como hermanos y hermanas creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es tan cierto para nuestros vecinos indocumentados como para nuestros funcionarios electos y para los hombres y mujeres que tienen la insoportable responsabilidad de hacer cumplir nuestras leyes”, escribió Mons. Hebda. “Todos necesitan nuestras humildes oraciones”. afirmó.

El arzobispo también escribió un artículo de opinión el 20 de enero en The Wall Street Journal en el que pedía una reforma migratoria significativa.

“Si los recientes acontecimientos en Minnesota han dejado algo en claro, es que ya no podemos posponer la ardua labor de la reforma migratoria. Cada año de inacción ha hecho que el debate sea más intenso, más enfurecido y menos humano”, escribió Mons. Hebda en el artículo de opinión. “Un difícil debate político se ha convertido en un campo de batalla cultural y político. Se está desarrollando en las calles, donde los agentes federales de inmigración se enfrentan a los manifestantes”, añadió.

El arzobispo Hebda escribió: “Como pastor, veo el costo humano de todas las partes”.

Mons. Hebda anunció para ayer 25 de enero una Misa Votiva por la Preservación de la Paz en la Catedral de San Pablo. En la Basílica de Santa María de Minneapolis, se ofreció una Misa dominical vespertina por Pretti, su familia y la comunidad de las Ciudades Gemelas.

“Dondequiera que se encuentren esta tarde, espero que se tomen unos minutos para unirse a nosotros en oración”, manifestó Mons. Hebda en un comunicado.

Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.