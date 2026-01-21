El arzobispo militar Timothy Broglio dijo que la amenaza de Estados Unidos de usar la fuerza militar para anexar Groenlandia empaña la reputación de Estados Unidos en todo el mundo.

El arzobispo hizo estos comentarios durante una entrevista el 18 de enero con la BBC, hablando con el locutor Edward Stourton. Como arzobispo de la Arquidiócesis de los Servicios Militares de Estados Unidos, Broglio atiende pastoralmente al clero y la administración de los sacramentos para las fuerzas armadas estadounidenses.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Al ser preguntado sobre la aparente disposición de la administración Trump de usar la fuerza militar para tomar Groenlandia si la diplomacia falla, Broglio dijo que “no puede ver ninguna circunstancia” en la que hacerlo cumpliría, como dijo Stourton, “los criterios de una ley justa”.

“Groenlandia es un territorio de Dinamarca,” dijo el prelado. “Dinamarca es un aliado. Es parte de la OTAN. No parece realmente razonable que Estados Unidos ataque y ocupe una nación amiga”.

“Sería otra cosa si el pueblo de Groenlandia quisiera ser anexado”, señaló el arzobispo. “Pero tomarlo por la fuerza cuando ya tenemos tratados que permiten una instalación militar en Groenlandia, no parece aceptable invadir una nación amiga”.

La fuerza militar en tal escenario empañaría la imagen de Estados Unidos, dijo Broglio, porque “tradicionalmente, hemos respondido a situaciones de opresión” en lugar de participar en una invasión proactiva.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El arzobispo reconoció que los soldados que “se encuentran en una situación donde se les ordena hacer algo moralmente cuestionable” tienen el derecho de conciencia para desobedecer tal directiva.

“Pero eso quizás pone a ese individuo en una situación insostenible, y esa es mi preocupación”, dijo.

Groenlandia es una masa terrestre escasamente poblada con poca presencia de la Iglesia; la mayoría de la población católica en Groenlandia está concentrada en una sola parroquia, la Iglesia Cristo Rey en Nuuk. Esa parroquia está bajo la administración de la Diócesis de Copenhague, ubicada aproximadamente a más de 3.000 kilómetros al este de Nuuk.

Los planes de Estados Unidos para anexar esta masa terrestre han provocado reacciones internacionales y reproches de líderes en Europa y otros lugares. Se ha informado que los católicos en la región han expresado oposición a que Groenlandia caiga bajo control estadounidense.

Cuando se le preguntó si cree que puede “marcar una diferencia real” en la disputa internacional “estableciendo líneas rojas”, Broglio reconoció que se desconoce “si los poderes fácticos escucharán esas advertencias”.

“Pero creo que es mi deber hablar apropiadamente en la medida de mis posibilidades”, dijo.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.