El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el miércoles tener conocimiento de los informes que indican que su administración ha restablecido millones de dólares de los contribuyentes a Planned Parenthood.

Según un informe del 13 de enero publicado en Politico, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) restableció el mes pasado la financiación del Título X a Planned Parenthood. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) retiró el lunes una demanda contra la administración relacionada con esta financiación.

Según el informe de Politico, Planned Parenthood y otras clínicas podrán presentar recibos de reembolso al gobierno para pacientes de bajos ingresos que recibieron anticonceptivos y otros servicios no relacionados con el aborto.

Si bien la financiación no cubrirá directamente el aborto —la Enmienda Hyde impide que el gobierno federal lo haga—, sí subsidiará a una organización que realiza cientos de miles de abortos al año.

Cuando el miércoles se le preguntó sobre el informe, Trump respondió a los periodistas: "No sé nada al respecto". “No he oído eso”, añadió el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr.

El asunto generó inmediatamente controversia en el movimiento provida. Muchos provida se han pronunciado en contra de la medida, exigiendo al gobierno que desfinancie completamente a Planned Parenthood. Otros han defendido al gobierno de Trump, afirmando que era su mejor opción legal.

Live Action y Susan B. Anthony Pro-Life America (SBA), dos organizaciones que abogan por la protección legal de los niños no nacidos, han instado al gobierno de Trump a desfinanciar completamente a Planned Parenthood.

“El gobierno de Trump ha restituido discretamente millones de dólares en subvenciones del Título X a Planned Parenthood que había retenido desde marzo de 2025”, declaró Lila Rose, fundadora de Live Action, en un comunicado compartido con EWTN News. “PP mata a 1.102 bebés al día con el dinero de sus contribuyentes. ¡Debemos desfinanciar completamente a la corporación abortista Planned Parenthood!”.

Si bien el primer gobierno de Trump promulgó la “Regla de Protección de la Vida” que impidió que los abortos utilizaran fondos del Título X, el segundo gobierno aún no lo ha hecho. La SBA instó a la administración a "reinstaurar de inmediato" esta norma.

"La Norma de Protección de la Vida, promulgada durante el primer gobierno de Trump, impidió que las grandes empresas de abortos utilizaran el dinero de los contribuyentes del Título X como fondo para sobornos. Biden la canceló", se leía en un comunicado compartido con EWTN News. "La administración Trump debe reinstaurarla de inmediato".

Miembros del movimiento provida del país se congregarán el 23 de enero en la Marcha por la Vida en Washington, D.C. Voces destacadas del movimiento han pedido la desfinanciación total de Planned Parenthood y la renovación de las restricciones de seguridad sobre la píldora abortiva mifepristona. Aunque el gobierno ordenó una revisión de la píldora hace meses, esta no se ha completado. De hecho, el gobierno aprobó recientemente una versión genérica de la mifepristona, un medicamento abortivo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.