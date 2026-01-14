La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) invitó a los católicos de todo el país a unirse a la Vigilia Nacional de Oración por la Vida, que se celebrará del jueves 22 al viernes 23 de enero, con el objetivo de orar por el fin del aborto y promover un mayor respeto por toda vida humana.

La vigilia, organizada cada enero por la Secretaría de Actividades Pro-Vida de la USCCB, junto con la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción y la Oficina de Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de América, se realiza tradicionalmente en la víspera de la March for Life (Marcha por la Vida), que conmemora la decisión de 1973 en el caso Roe contra Wade.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La Misa de apertura tendrá lugar el jueves 22 de enero a las 5:00 p.m. (hora local) en la Gran Iglesia Superior de la Basílica, en Washington D.C., y será presidida por el Obispo Daniel E. Thomas, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB, quien también pronunciará la homilía.

Posteriormente, a las 7:00 p.m., se celebrará una Hora Santa Nacional por la Vida en la Iglesia de la Cripta de la Basílica, que incluirá el rezo del Rosario y la bendición. Esta será presidida por el Obispo de Portland, Mons. James T. Ruggieri-

La vigilia concluirá el viernes 23 de enero a las 8:00 a.m. con la Misa de xlausura, que será celebrada por el Cardenal Seán P. O’Malley, Arzobispo emérito de Boston.

Además, según informó la USCCB, durante la noche del 22 al 23 de enero se llevarán a cabo horas santas nocturnas, de 9:00 p.m. a 8:00 a.m., dirigidas por seminaristas, para quienes deseen acompañar en oración durante toda la madrugada.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Las misas de apertura y clausura serán transmitidas en vivo por EWTN y también estarán disponibles en el sitio web de la Basílica, lo que permitirá la participación de fieles que no puedan asistir de manera presencial.

En el marco de esta convocatoria, el Obispo Thomas recordó la importancia de mantener viva la oración y el compromiso en favor de la vida humana. “Nuestras oraciones, sacrificios y esfuerzos conjuntos para proteger la vida humana y sanar las heridas causadas por el aborto siguen siendo tan importantes como siempre”, afirmó.

El prelado hizo estas declaraciones al conmemorarse el 53.º aniversario del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo el país. En su mensaje, destacó que, aunque la revocación de Roe en 2022 abrió nuevas oportunidades para la defensa legal de la vida, “la vida humana sigue gravemente amenazada” debido a la promoción del aborto a nivel estatal y federal.

“Debemos seguir apoyando a las madres embarazadas y madres que lo necesitan, y ofrecer apoyo espiritual y emocional a todas las personas que han participado en un aborto”, subrayó el Obispo Thomas, al enumerar desafíos actuales como el aumento del uso de píldoras abortivas y las iniciativas legislativas a favor del aborto.

Citando al Papa León XIV, el obispo recordó que “la misericordia de Dios nos llama a proteger cada vida, especialmente aquellas que la sociedad ignora: el niño que aún no ha nacido y los ancianos que se acercan al final de su viaje, porque cada uno lleva el rostro de Cristo”.

“Que podamos ver el rostro de Cristo en cada persona, en cada madre embarazada y en cada niño en el vientre materno”, concluyó, animando a los fieles a participar en la Vigilia Nacional de Oración por la Vida.



