El Arzobispo para los Servicios Militares de Estados Unidos, Mons. Timothy Broglio, ha pedido a los líderes del país abstenerse de matar a no combatientes mientras neutralizan a los violentos cárteles de la droga en todo el mundo.

A lo largo de finales de 2025, la administración Trump ha lanzado ataques agresivos contra presuntos operadores de cárteles de la droga en el Caribe y en el Océano Pacífico. La Casa Blanca ha sido objeto de críticas por lo que algunos han calificado como bombardeos aéreos indiscriminados y posiblemente extrajudiciales contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes.

Defensores de los derechos humanos han criticado especialmente un ataque del 2 de septiembre contra una supuesta embarcación dedicada al contrabando de drogas, en el que los militares lanzaron un segundo ataque contra dos personas que sobrevivieron al ataque inicial.

En un comunicado del 3 de diciembre, Broglio reconoció que “desmantelar las poderosas redes criminales responsables del flujo de sustancias ilegales hacia nuestra nación es una tarea necesaria y loable”.

Sin embargo, “se han planteado interrogantes sobre el uso de la fuerza militar en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico y, como nación, debemos garantizar que el uso de la fuerza militar sea ético y legal”, señaló el prelado.

Broglio observó que los métodos para erradicar las drogas y a los traficantes de drogas de Estados Unidos deben ser “morales” y estar en consonancia con la “teoría de la guerra justa”, que incluye el respeto por “la dignidad de cada persona humana”.

“Nadie puede ser jamás obligado a cometer un acto inmoral, y aun quienes son sospechosos de haber cometido un delito tienen derecho al debido proceso conforme a la ley”, dijo.

El asesinato intencional de no combatientes está prohibido en una guerra justa, señaló, y sería “una orden ilegal e inmoral [deliberadamente] matar a sobrevivientes en una embarcación que no representan una amenaza letal inmediata para nuestras fuerzas armadas”.

Las fuerzas militares disponen de un medio legítimo para garantizar que no se mate a no combatientes, señaló Broglio: las embarcaciones pueden ser interceptadas y abordadas, y los miembros de la Guardia Costera pueden detener a los presuntos narcotraficantes, tras lo cual quedarían sujetos al debido proceso ante un tribunal.

“La verdadera justicia se alcanza mediante procedimientos legales transparentes, la rendición de cuentas y el respeto por la vida, no mediante la violencia al margen de la ley”, dijo el arzobispo.

Broglio —quien anteriormente se desempeñó como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y ha estado al frente de la Arquidiócesis para los Servicios Militares de Estados Unidos desde 2008— señaló que Estados Unidos tiene “una larga tradición de responder a la injusticia, liberar a los oprimidos y liderar el mundo libre”.

Los líderes “no pueden manchar esa reputación con acciones cuestionables que no respetan la dignidad de la persona humana y el estado de derecho”, dijo.

Broglio instó a los líderes a abstenerse de pedir a los soldados que “participen en acciones inmorales”. Además señaló que, como capellán militar, su propia implicación en la cuestión se enraíza en una tradición tan antigua como el propio país.

“Desde el principio”, dijo, “George Washington quiso capellanes con sus tropas para que le dijeran la verdad”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.