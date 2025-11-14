El zar fronterizo Tom Homan se opuso enérgicamente al “mensaje especial” sobre inmigración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), afirmando que la declaración alentaría a las personas a emprender un peligroso viaje hacia Estados Unidos.

Homan dijo a EWTN News el 14 de noviembre que “la Iglesia Católica está equivocada. Lo siento. Soy católico de toda la vida. Lo digo no sólo como zar fronterizo. Lo diré como católico. Creo que, en mi opinión, ellos necesitan dedicar tiempo a arreglar la Iglesia Católica”.

Los obispos aprobaron el mensaje sobre inmigración en la Asamblea Plenaria de Otoño de 2025, celebrada en Baltimore el 12 de noviembre. “Nos oponemos a las deportaciones masivas e indiscriminadas”, dice el mensaje.

Más del 95 % de los obispos estadounidenses votaron a favor del mensaje. En él, los obispos afirmaron que “estamos unidos a nuestro pueblo en nuestro Señor Jesucristo, por lazos de comunión y compasión” y que “nos entristece profundamente el tono que ha adoptado el debate contemporáneo y la creciente denigración de los inmigrantes”.

El mensaje de los obispos citaba pasajes de la Escritura como Lucas 10,30‑37, en referencia al Buen Samaritano que “nos levanta del polvo”, y Mateo 25, donde “vemos a Aquel que se encuentra en los más pequeños”. El debate en el salón sobre la medida incluyó la reflexión de los obispos sobre “Aquel” como el rostro de Jesucristo visto en el migrante.

“La preocupación de la Iglesia por el prójimo y nuestra preocupación aquí por los inmigrantes son una respuesta al mandato del Señor de amar como Él nos ha amado (Juan 13,34)”, añade la declaración.

Homan afirmó: “Así que, según [los obispos], el mensaje que deberíamos enviar al mundo entero es: ‘Si cruzas la frontera ilegalmente, lo cual es un delito, no te preocupes por ello. Si eres … expulsado por un juez federal, eso es debido proceso, no te preocupes, porque no debería haber deportaciones masivas’”.

Y añadió: “Si ese es el mensaje que enviamos al mundo entero, la gente seguirá poniéndose en peligro para venir a la mejor nación de la tierra”.

“Vimos durante la administración Biden, cuando no hubo control migratorio, que más de 4.000 extranjeros murieron realizando ese viaje” y que “40 millones de estadounidenses murieron por el fentanilo”, dijo Homan. Además afirmó que quiere que la Iglesia Católica entienda que unas fronteras seguras salvan vidas.

Los obispos estadounidenses reconocieron la necesidad de fronteras seguras en su mensaje especial, escribiendo: “Reconocemos que las naciones tienen la responsabilidad de controlar sus fronteras y establecer un sistema de inmigración justo y ordenado por el bien común”.

Homan dijo que “vamos a hacer cumplir la ley y, al hacerlo, estamos salvando muchas vidas. Una de las razones de las que nadie habla sobre por qué tenemos la frontera más segura en la historia de esta nación es precisamente lo que ICE está haciendo”.

“ICE ha enviado un mensaje al mundo entero: ‘No entregues los ahorros de toda tu vida para venir a este país, porque no vas a ser puesto en libertad. No vas a cruzar la frontera ilegalmente. Vas a ser procesado’”, dijo Homan.

El presidente estadounidense Donald Trump amplió este año el uso de deportaciones sin audiencia judicial e intensificó los esfuerzos de las fuerzas federales del orden para identificar y detener a inmigrantes indocumentados. La administración se fijó como objetivo 1 millón de deportaciones este año.

Además de criticar la oposición de los obispos a la deportación masiva indiscriminada, los funcionarios de la administración Trump también han condenado a un “juez activista” que emitió una orden de restricción temporal que exige normas de limpieza e higiene, así como una representación legal adecuada en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Illinois. Documentos judiciales, grupos de defensa de los derechos humanos e informes de personas detenidas incluyen denuncias sobre el hedor a sudor, orina y heces en los centros de detención de inmigrantes, agua sucia infestada de gusanos y un suministro insuficiente de productos menstruales.

“Los peores entre los peores”

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en una declaración del 14 de noviembre a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que “El DHS está apuntando a los peores entre los peores extranjeros ilegales criminales, incluidos asesinos, violadores, miembros de pandillas, pedófilos y terroristas. El 70% de los extranjeros ilegales que ICE detuvo en todo el país tienen condenas penales o cargos penales pendientes sólo en Estados Unidos. Esta estadística no tiene en cuenta a aquellos buscados por delitos violentos en su país de origen u otro país, las notificaciones de INTERPOL, violadores de los derechos humanos, miembros de pandillas, terroristas, etc. La lista continúa”.

McLaughlin aseguró que “somos una nación de leyes y, como la agencia de aplicación de la ley más grande de Estados Unidos, el DHS está comprometido a hacer cumplir esas leyes, todas las cuales son justas. Los infractores de la ley deben indudablemente vivir en un ‘clima de miedo y ansiedad’ de que serán atrapados y enviados de regreso a casa”.

En San Bernardino, California, el obispo Alberto Rojas concedió en julio una dispensa de la obligación de asistir a Misa dominical a quienes, dentro de la diócesis, temen ser deportados. La Diócesis de Nashville, Tennessee, indicó de manera similar en mayo que “ningún católico está obligado a asistir a Misa el domingo si hacerlo pone en riesgo su seguridad”.

El Papa León XIV dijo el 4 de noviembre: “Muchas personas que han vivido durante años y años y años, sin causar nunca problemas, se han visto profundamente afectadas por lo que está ocurriendo en este momento”. El Santo Padre invitó a las autoridades a permitir que los agentes pastorales atiendan las necesidades de los detenidos.

Recordó que “Jesús lo dice muy claramente … en el fin del mundo se nos va a preguntar … ¿cómo recibiste al extranjero? ¿Lo recibiste y lo acogiste o no? Y creo que es necesaria una profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.