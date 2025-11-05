El Papa León XIV declaró el martes que deben considerarse los derechos espirituales de los migrantes detenidos, en referencia a las personas que están siendo detenidas en Estados Unidos como parte de las políticas migratorias del gobierno federal.

“Muchas personas que han vivido por años y años, nunca causando problemas, se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo ahora”, dijo el Pontífice el 4 de noviembre frente a Castel Gandolfo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Ciertamente invitaría a las autoridades a permitir que los agentes pastorales atiendan las necesidades de estas personas. Muchas veces han estado separadas de sus familias durante mucho tiempo. Nadie sabe lo que está pasando, pero sus necesidades espirituales deberían ser atendidas”, expresó.

Líderes católicos de Chicago intentaron llevar el 1 de noviembre la Sagrada Comunión a los detenidos en un edificio del área metropolitana de Chicago que alberga a personas arrestadas en el marco de la política migratoria restrictiva del gobierno de Trump.

El obispo auxiliar, Mons. José María García-Maldonado, y otros no fueron admitidos a pesar de haber solicitado el acceso con semanas de antelación e intentar seguir las directrices del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El 4 de noviembre, un juez federal escuchó testimonios sobre las condiciones en el centro de detención de Broadview, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Las más leídas 1 2 3 4 5

Activistas proinmigrantes afirman que las condiciones son inhumanas: personas permanecen detenidas durante días, duermen en el suelo, se les niegan medicamentos y no tienen acceso a duchas. ICE no ha respondido a la solicitud de comentarios.

El Papa declaró que la situación de los migrantes detenidos merece atención.

“Creo que, en primer lugar, el papel de la Iglesia es predicar el Evangelio. Y hace apenas un par de días, escuchamos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el cual Jesús dice muy claramente que, al final de los tiempos, se nos preguntará: ‘¿Cómo recibieron al extranjero? ¿Lo recibieron y lo acogieron o no?’”, dijo León XIV.

“Es necesario hacer una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo” con los migrantes detenidos, añadió el Papa.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.