La organización católica CatholicVote ha publicado un informe que analiza la aplicación de las medidas de control migratorio del gobierno de Trump, concluyendo que los cristianos deben balancear la caridad hacia el inmigrante con el bien común del Estado receptor.

El informe, titulado Aplicación de las leyes de inmigración y la conciencia cristiana, llega tras el mensaje especial sobre inmigración emitido por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) en su reunión plenaria de otoño.

“Un acercamiento católico fiel ante la inmigración no comienza con la política, sino con las personas. La compasión, la hospitalidad y la solidaridad con los pobres no son virtudes opcionales”, declaró Kelsey Reinhardt, presidenta y directora ejecutiva de CatholicVote, en un comunicado de prensa que acompaña al informe.

“Están en el centro del Evangelio”, añadió. “Sin embargo, la misericordia y la justicia van de la mano. Una sin la otra distorsiona ambas”.

El informe, elaborado por Benjamin Mann, califica las políticas fronterizas de la administración Biden de “imprudentes” y las responsabiliza del tráfico de personas, la explotación sexual de inmigrantes sin estatus legal y el auge de los cárteles de la droga.

“A los católicos que defienden una aplicación estricta pero humanitaria de las leyes de inmigración se les acusa a veces de desobedecer a sus obispos o al Papa, e incluso de violar la doctrina de la Iglesia”, afirma el informe. “Propiamente hablando, no hay algo como una ‘posición católica’ oficial sobre los detalles prácticos de la política migratoria”.

El informe señala que “a pesar de lo que algunos líderes eclesiásticos en Estados Unidos han indicado, un católico fiel puede apoyar una aplicación estricta y humanitaria de las leyes de inmigración —mediante barreras físicas, detención y deportación— sin violar la enseñanza de la Iglesia”.

El informe afirma que la doctrina católica sobre inmigración ha sido distorsionada por “un lobby ideológico dentro de la Iglesia” que “ha buscado presentar la amnistía, una mínima aplicación de la ley y una mayor inmigración legal como la única postura aceptable para los católicos”.

“Esto no es un acto de desobediencia ni de falta de respeto hacia la jerarquía eclesiástica, sino una legítima diferencia de opinión según la doctrina magisterial”, señala el informe.

“Lo cierto es que los católicos fieles pueden, sin duda, discrepar de la postura contraria a la aplicación de la ley, incluso si algunos obispos comparten las preferencias políticas de estos activistas. Tal discrepancia no supone una disidencia de la doctrina de la Iglesia”, continúa el documento, citando a “papas recientes” que han afirmado que la Iglesia Católica “no tiene una ‘posición oficial’ sobre los detalles prácticos de cuestiones como la política migratoria”.

“Más bien, nuestra fe enseña un conjunto de principios morales generales sobre la inmigración, y su aplicación en la vida pública es una cuestión de juicio práctico para los laicos”, concluye el informe.

El documento de CatholicVote argumenta además que “es inmoral a los ojos de la Iglesia que un país acepte inmigrantes en detrimento de sus propios ciudadanos”, citando el párrafo 1903 del Catecismo de la Iglesia Católica, que afirma: “La autoridad sólo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. ‘En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa’”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.