La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) ha lanzado la iniciativa “No estás solo” para brindar acompañamiento a los migrantes en riesgo de deportación.

El presidente del Comité de Migración de la USCCB, Mons. Mark Seitz, anunció esta iniciativa nacional durante la Asamblea Plenaria de Otoño de los obispos en Baltimore el 11 de noviembre.

La iniciativa, inspirada en esfuerzos similares en diócesis católicas de todo el país, se centrará en cuatro áreas clave: apoyo de emergencia y a las familias, acompañamiento y atención pastoral, comunicación de la doctrina de la Iglesia y solidaridad a través de la oración y el testimonio público.

Mons. Seitz afirmó que la Iglesia Católica ha estado “acompañando a los recién llegados a esta tierra desde antes de la fundación del país”. Añadió que —en adición a las obras de misericordia espirituales y corporales—, la Iglesia “no puede abandonar nuestra larga trayectoria de defensa de una reforma justa y significativa de nuestro sistema migratorio”.

El Obispo de El Paso, Texas, dijo que el clero continuará “proclamando la dignidad inherente a cada persona, otorgada por Dios, desde la concepción hasta la muerte natural”, lo que incluye la dignidad de quienes migraron a Estados Unidos.

Indicó que muchas diócesis ya han puesto en marcha iniciativas de acompañamiento a migrantes.

Por ejemplo, la Diócesis de San Diego lanzó su iniciativa Acompañamiento Fiel en Confianza y Esperanza (FAITH, por sus siglas en inglés) el 4 de agosto. Esta diócesis colabora con organizaciones interreligiosas para brindar acompañamiento espiritual a los migrantes durante los procedimientos judiciales y a lo largo de todo el proceso.

Mons. Seitz reitera su oposición a las “deportaciones masivas”

En su discurso a los demás obispos, Mons. Seitz criticó al gobierno del presidente Donald Trump por llevar adelante su “promesa de campaña de deportaciones masivas”, lo cual, según indicó, “intimida y deshumaniza a los inmigrantes que viven entre nosotros, independientemente de cómo llegaron aquí”.

Afirmó que la iniciativa de acompañamiento se lanzó porque la política migratoria de Trump ha creado “una situación como nunca antes habíamos visto”. Hizo una referencia específica a los esfuerzos por revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes en varios países, incluyendo Venezuela y Nicaragua, y a las restricciones a ciertas visas.

“Quienes carecen de estatus legal no son los únicos afectados por este enfoque”, dijo Mons. Seitz.

Añadió que la mayoría de los deportados “no tienen antecedentes penales” y que el gobierno ha presionado a las autoridades de inmigración “para que aumenten el número de arrestos”.

“Nuestros hermanos y hermanas inmigrantes… viven con un profundo temor”, afirmó Mons. Seitz. “Muchos tienen demasiado miedo para trabajar, enviar a sus hijos a la escuela o recibir los sacramentos”, expresó.

Ese mismo día, Mons. Seitz señaló que los obispos son principalmente pastores y “porque somos pastores… nos preocupamos por nuestra gente y nos preocupamos especialmente por los más vulnerables y necesitados”.

El Papa León XIV ha animado a los obispos estadounidenses a pronunciarse sobre la dignidad de los migrantes. En octubre, el Pontífice se reunió con prelados de este país, incluyendo a Mons. Seitz, y otros defensores de los migrantes.

Según Dylan Corbett, director ejecutivo fundador del Hope Border Institute y uno de los presentes, León XIV dijo al grupo: “La Iglesia no puede permanecer en silencio ante la injusticia. Ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes”.

