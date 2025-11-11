La legislación que brindaría protección a las personas sin estatus migratorio legal ha recibido el respaldo del Obispo de El Paso, Texas, Mons. Mark J. Seitz, quien se desempeñó como presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

El proyecto de ley (HR 4393), que no establece una vía directa a la ciudadanía, otorgaría a las personas sin estatus legal la oportunidad de obtenerlo mediante trabajo y sanciones financieras, siempre que no tengan antecedentes penales. Aplicaría a quienes ingresaron a Estados Unidos antes de 2021.

La medida autorizaría fondos para la seguridad fronteriza y crearía centros para solicitantes de asilo mientras se considera su caso. Exigiría que los casos de asilo se resuelvan en un plazo de 60 días.

La representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, patrocinó la medida, a la que denominó Ley de Dignidad y que presentó por primera vez en 2022. La representante demócrata de Texas, Veronica Escobar, copatrocinó el proyecto junto con otros 22 miembros del Congreso. No se han programado audiencias ni otras acciones legislativas.

Mons. Seitz, quien tiene previsto dirigirse a sus colegas obispos el 11 de noviembre para hablar sobre inmigración, declaró en agosto, en un comunicado conjunto con Salazar, que está “profundamente agradecido a la congresista Salazar, a la congresista Escobar y a sus colegas por este compromiso constante de trabajar de forma bipartidista”.

El obispo afirmó: “El Papa León XIV ha enfatizado la responsabilidad de todos los líderes políticos de promover y proteger el bien de la comunidad, el bien común, en particular defendiendo a los vulnerables y marginados. Bajo nuestro sistema actual, familias de todo el país viven con miedo. Propuestas bipartidistas como la Ley de Dignidad representan un paso hacia el cumplimiento del llamado de nuestro Santo Padre a ofrecer un mejor camino a seguir, uno que comience y termine con el respeto a la dignidad inherente a cada persona, otorgada por Dios”.

La Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, que agrupa a más de 42.000 iglesias afiliadas, ha respaldado la medida. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Foro Nacional de Inmigración, la Mesa Redonda Empresarial y el Consejo de Universidades y Colegios Cristianos también respaldan el proyecto de ley.

La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense se ha opuesto a la medida, argumentando que perdonaría la entrada ilegal y permitiría a las autoridades eximir de cargos por delitos, como aquellos relacionados con sustancias controladas y la prostitución.

El grupo criticó la propuesta de crear el Programa Dignidad, que otorgaría una concesión renovable de siete años de acción diferida, señalando que es probable que futuras leyes intenten ofrecer una vía directa a la ciudadanía si se concede el estatus de "Dignidad".

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.