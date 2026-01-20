Tres cardenales con sede en Estados Unidos emitieron esta semana un comunicado en el que renuncian a la guerra como “un instrumento para intereses nacionales estrechos” y exhortan a que el país recurra a la acción militar “como último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de la política nacional”.

El Arzobispo de Chicago, Cardenal Blase Cupich; el Arzobispo de Washington D. C., Cardenal Robert McElroy; y el Arzobispo de Newark, Nueva Jersey, Cardenal Joseph Tobin, CSsR, difundieron un comunicado conjunto en el que analizan la política exterior de Estados Unidos a la luz de los principios expuestos por el Papa León XIV en su discurso del 9 de enero ante el Cuerpo Diplomático.

Tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y las señales del presidente Donald Trump de que desea anexionar Groenlandia de alguna manera, los cardenales afirmaron que el “papel moral del país al confrontar el mal en el mundo, sostener el derecho a la vida y la dignidad humana, y apoyar la libertad religiosa, está siendo puesto a prueba”.

En su declaración del 19 de enero, instaron a una política exterior estadounidense que “respete y promueva el derecho a la vida humana, la libertad religiosa y el fortalecimiento de la dignidad humana en todo el mundo, especialmente mediante la ayuda económica”.

“Los derechos soberanos de las naciones a la autodeterminación parecen cada vez más frágiles en un mundo de conflagraciones crecientes”, señalaron los cardenales. “El equilibrio entre el interés nacional y el bien común se está planteando en términos profundamente polarizados”.

“En 2026, Estados Unidos ha entrado en el debate más profundo y desgarrador sobre el fundamento moral de sus acciones en el mundo desde el fin de la Guerra Fría”, escribieron. “Los acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia han suscitado preguntas fundamentales sobre el uso de la fuerza militar y el significado de la paz”.

Añadieron: “La construcción de una paz justa y sostenible, tan crucial para el bienestar de la humanidad hoy y en el futuro, se está reduciendo a categorías partidistas que fomentan la polarización y políticas destructivas”.

Las palabras del Papa León como “brújula” para la política exterior

Las reflexiones del Papa León XIV del 9 de enero sobre la política exterior “nos han proporcionado una brújula ética duradera para trazar el rumbo de la política exterior estadounidense en los próximos años”, afirmaron los cardenales.

“En nuestro tiempo, la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional”, dijo el Papa a los miembros del Cuerpo Diplomático. “La guerra ha vuelto a estar de moda y se está difundiendo un afán por la guerra”.

“La paz ya no se busca como un don y un bien deseable en sí mismo, ni en la búsqueda de ‘la instauración del orden del universo querido por Dios con una forma más perfecta de justicia entre los hombres y mujeres’. En cambio, la paz se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio”, señaló el Santo Padre.

Los cardenales subrayaron la reiteración del Papa León de la enseñanza católica de que “la protección del derecho a la vida constituye el fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos”.

El Papa “señala la necesidad de la ayuda internacional para salvaguardar los elementos más centrales de la dignidad humana, que se ven amenazados por la tendencia de las naciones ricas a reducir o eliminar sus aportes a los programas de asistencia humanitaria internacional”.

Asimismo, el Santo Padre “advierte sobre las crecientes violaciones de la conciencia y de la libertad religiosa en nombre de una pureza ideológica o religiosa que aplasta la libertad misma”, añadieron los cardenales.

“Como pastores y ciudadanos, abrazamos esta visión para el establecimiento de una política exterior auténticamente moral para nuestra nación. Buscamos construir una paz verdaderamente justa y duradera, esa paz que Jesús proclamó en el Evangelio”.

“El Papa León nos ha dado el prisma a través del cual elevar este debate a un nivel mucho más alto. Predicaremos, enseñaremos y abogaremos en los próximos meses para hacer posible ese nivel más alto”, concluyeron.

