Cáritas Cuba informó que ayer 14 de enero llegó “la primera asistencia material ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a las familias damnificadas” por el paso del huracán Melissa, la que será distribuida por la Iglesia Católica.

El anuncio también fue hecho en su cuenta de X por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien indicó que se trata de un primer “cargamento humanitario” para atender “a las personas necesitadas mientras continúan recuperándose del huracán Melissa”.

“Trabajamos con la Iglesia Católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo. La Administración Trump apoya al pueblo cubano”, señaló Rubio, quien es el primer hijo de inmigrantes cubanos en ocupar el cargo de Secretario de Estado.

The U.S. is sending the first humanitarian shipment to Cuba to help people in need as they continue to recover from Hurricane Melissa. We are working with the Catholic Church and partners to ensure aid reaches the Cuban people directly—not the illegitimate regime. The Trump… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 14, 2026

La asistencia llega a la isla cerca de dos meses y medio después del paso de Melissa, que dejó severamente afectado el oriente del país y que obligó al gobierno cubano a declarar el estado de alerta en las provincias de Granma, Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba y Las Tunas.

El 2 de noviembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) informó que había recibido “un ofrecimiento de carácter humanitario de la Administración de los Estados Unidos, que pasa a través de instituciones de la Iglesia Católica en ese país, para ayudar directamente a los damnificados por el huracán Melissa, con tres millones de dólares en recursos”.

Por ello, con el fin de poder atender a las poblaciones damnificadas, los obispos indicaron que con Cáritas de Cuba estaban “dando los pasos necesarios y sosteniendo conversaciones útiles y positivas con todas las partes, para que este ofrecimiento se pueda convertir en realidad”.

En un comunicado publicado en su sitio web , Cáritas Cuba señaló que la asistencia material “será distribuida por la Iglesia Católica/Cáritas Cuba, quien ha trabajado de conjunto con Catholic Relief Services en la organización de este envío. También se recibió el apoyo técnico de Cáritas Alemania en el proceso”.

Reacción del gobierno cubano

A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen comunista acusó al gobierno estadounidense de aprovechar “con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario”.

“Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de EE.UU. quien sustenta, con sus contribuciones los fondos públicos que emplea el gobierno”, afirmó.

En un comunicado publicado en el diario oficial Granma , el régimen dijo que “en ningún momento, ha habido comunicación oficial del gobierno de EE.UU. con el gobierno de Cuba para confirmar tal envío”.

“Ha sido la Iglesia Católica cubana la que se ha dirigido a las autoridades del país con la información de que la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. tenía la intención de ser el canal para enviar a Cuba asistencia material que aportaría el gobierno estadounidense”, afirmó.

En qué consiste la ayuda humanitaria

En su comunicado, Cáritas Cuba indicó que este primer donativo consiste en “528 kits de alimentos y otros 660 kits de higiene” que serán entregados en la provincia de Holguín, en las comunidades de Cacocum “y otras aledañas a esa zona que experimentaron severas consecuencias” por el fenómeno atmosférico.

“Los damnificados recibirán esos bienes de manera gratuita y directamente de manos de los equipos de Cáritas Holguín”, aseguró.

Cáritas Cuba anunció que se espera para finales de semana el arribo del segundo envío, que será destinado a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. “Más adelante, continuará llegando el resto de la ayuda humanitaria por vía marítima, que beneficiará a alrededor de 6 mil familias de las 4 diócesis orientales (Holguín-LasTunas, Bayamo-Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantánamo-Baracoa)”, señaló.

La entidad católica afirmó que esta donación del pueblo estadounidense es motivada por “el sentido cristiano de la caridad que nos une”.

En ese sentido, aseguró que “cada entrega se materializará con apego a los valores y principios de la Iglesia Católica, así como la Política de Salvaguardia de Cáritas Cuba, lo cual se traduce en el reconocimiento y trato digno hacia los beneficiarios, su protección frente a la situación que viven, la transparencia en el servicio y con un mensaje de esperanza en Dios que les devuelva la fe y ánimos de vida, pese a las circunstancias adversas”.