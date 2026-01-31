El Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo Emérito de Caracas, anunció que este 30 de enero logró recuperar su pasaporte venezolano, que había sido confiscado por las autoridades chavistas en diciembre.

“Como ciudadano venezolano, ya tengo mi pasaporte”, escribió el purpurado en una publicación de Instagram, donde se le ve sosteniendo con una sonrisa el documento de identidad.

Luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el sábado 3 de enero, las autoridades interinas en Venezuela —encabezadas por Delcy Rodríguez— han impulsado un proceso de “reconciliación nacional” tutelado por el gobierno de Estados Unidos y que, hasta la fecha, ha resultado en la excaercelación de más de 300 presos políticos, según la organización independiente Foro Penal.

La noticia más reciente de este proceso es el anuncio de una ley de amnistía general que ya fue incluida en la agenda legislativa del Parlamento y que beneficiaría a los detenidos por motivos de conciencia desde 1999, año de la asunción al poder de Hugo Chávez, un período marcado por la “violencia política”, según la presidenta interina.

Además, este 30 de enero, Rodríguez también anunció el cierre de El Helicoide como centro de reclusión y torturas del chavismo, para ser reconvertido “en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas”.

¿Qué había sucedido con el pasaporte del Cardenal Porras?

El 10 de diciembre de 2025, la policía migratoria venezolana confiscó y anuló el pasaporte del Cardenal Porras cuando se disponía a viajar a Bogotá desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Según testigos presenciales, el cardenal “fue sometido a un trato humillante” por las autoridades aeroportuarias del depuesto presidente Nicolás Maduro: además de la confiscación de su documento de identidad, fueron requisados sus objetos personales y su vestimenta con perros antidroga. Tampoco se le permitió viajar con su pasaporte diplomático del Vaticano.

Desde hacía varios meses, el Cardenal Porras había sido el blanco de numerosos ataques y atropellos de parte de figuras prominentes del chavismo, principalmente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.