El Papa León XIV recibió este 30 de enero a los obispos peruanos al término de su visita ad limina en el Vaticano, a quienes recordó que el Perú ocupa un lugar especial en su corazón.

Al inicio de su discurso, que leyó en español, el Santo Padre pidió a los prelados que transmitieran estas palabras: “a mis queridos hijos del Perú, que el Papa los lleva en su corazón y los recuerda con afecto, de modo especial en la oración”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El Pontífice destacó que el encuentro se enmarca en el 300° aniversario de la canonización del Santo Toribio de Mogrovejo, y por ello les animó a seguir su ejemplo y a leer “con la mirada de fe la realidad que hoy afrontamos”.

Previamente a una visita ad limina, los obispos deben elaborar diferentes informes en los que reflejan la situación de sus Iglesias locales. “Tengan la seguridad de que han sido leídos con atención”, les dijo el Santo Padre.

Intercambio de regalos en el Palacio Apostólico del Vaticano. Crédito: Vatican Media

Vivir como los Apóstoles

Las más leídas 1 2 3 4 5

A lo largo de su intervención, el Papa León XIV reveló a los obispos la clave para responder a los desafíos que hoy se presentan en la Iglesia peruana, donde el Papa sirvió durante más de dos décadas antes de ser elegido Obispo de Roma.

“La respuesta puede ser aquella que aparece en muchos escritos de los primeros misioneros en América: vivir ad instar Apostolorum, es decir, a la manera de los Apóstoles, con sencillez, valentía y total disponibilidad para dejarnos conducir por el Señor”.

Explicó esta forma de vida significa también “custodiar y promover la unidad y la comunión”, y subrayó que “la credibilidad de nuestro anuncio pasa por una comunión real y afectiva entre los pastores, y entre estos y el Pueblo de Dios, superando divisiones, protagonismos y toda forma de aislamiento”.

En este contexto, señaló que los desafíos actuales “exigen una renovada fidelidad al Evangelio, que ha de ser anunciado de manera íntegra” y que todo ello requiere “una entrega total al ministerio que se nos ha confiado”.

También subrayó que vivir ad instar Apostolorum significa “hacerse cercanos a cuantos nos fueron confiados, interesándonos por ellos, compartiendo su vida y su camino”.

Antes de concluir, el Papa dijo que “el Perú ocupa un lugar especial en mi corazón” y recordó que “allí compartí con ustedes alegrías y fatigas, aprendí la fe sencilla de su gente y experimenté la fuerza de una Iglesia que sabe esperar aún en medio de las pruebas”.

“Por ese gran afecto, los animo a hacer fructificar en el hoy de la Iglesia del Perú la herencia que han recibido de los santos Toribio, Rosa, Martín y Juan, entre tantos otros”, añadió.

“Los encomiendo a la intercesión maternal de la Santísima Virgen María de la Merced e imparto complacido sobre ustedes la Bendición Apostólica, que extiendo a los sacerdotes, a la vida consagrada y a todo el querido pueblo peruano, especialmente a quienes más necesitan fortaleza y consuelo”, concluyó.