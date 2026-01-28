Los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú celebraron el martes la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, junto a la tumba del Apóstol, en el marco del segundo día de su visita ad Limina Apostolorum en la Santa Sede.

La estadía de los prelados peruanos comenzó el 26 de enero y culminará el 31. En ese marco sostendrán una audiencia con el Papa León XIV, quien fue Obispo de Chiclayo en el norte del Perú.

La Misa fue presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Mons. Carlos Enrique García Camader, Obispo de Lurín, quien subrayó que celebrar en este lugar “es entrar en el corazón palpitante de la Iglesia universal”, donde “la fe se hace roca, misión y hermandad”.

“Venimos como obispos del Perú, en comunión con el Sucesor de Pedro y con todas las Iglesias extendidas por el mundo”, afirmó el prelado, recordando que ante la tumba del Apóstol también los pastores peruanos renuevan su ministerio: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,68).

En su homilía, Mons. García Camader destacó la figura de San Pedro como imagen del pastor que, desde su fragilidad, es transformado por la gracia para ser fiel. “Cristo lo eligió no por su perfección, sino por su disponibilidad a dejarse transformar. Su historia nos llena de esperanza: Jesús toma nuestra fragilidad y la convierte en fidelidad”, señaló.

El presidente de la CEP recordó que el ministerio episcopal no se funda en sus propias “capacidades, sino en esa oración de Cristo que nos sostiene”.

Unidad en comunión con Roma

Uno de los ejes centrales de la homilía fue la unidad de la Iglesia en el Perú con la Sede de Pedro. “La Iglesia en el Perú ha vivido históricamente en comunión con la Sede de Pedro. Desde sus orígenes aprendió que la catolicidad no es una idea abstracta, sino una experiencia concreta de unidad en la fe”, afirmó.

En ese contexto, evocó la figura del Patrono del episcopado latinoamericano, Santo Toribio de Mogrovejo —segundo arzobispo de Lima—, como modelo de obispo en comunión con la Iglesia universal, recordando que “el obispo no puede encerrarse en sí mismo, sino que está llamado a caminar con su pueblo”.

Citando la oración de Jesús “que todos sean uno, para que el mundo crea” (Jn 17,21), Mons. García Camader advirtió que, en tiempos de fragmentaciones y tensiones, la comunión episcopal se convierte en un “testimonio elocuente”: “Una Iglesia dividida oscurece el rostro de Cristo; una Iglesia unida lo revela con potencia”.

La búsqueda de una formación integral y compromiso con la caridad

El presidente de la CEP subrayó también la urgencia de una formación integral para sostener la fe en contextos culturales complejos. “Necesitamos estructuras formativas que sostengan la fe del pueblo, que iluminen, que acompañen”, dijo, recordando la visión de Santo Toribio al fundar el primer seminario de América en 1591.

Asimismo, el prelado destacó que la “credibilidad del Evangelio se juega también en la caridad”, y se traduce “en compromiso concreto con la dignidad humana, la justicia, la reconciliación, la protección de los menores y personas vulnerables, una cultura de prevención y el cuidado valiente de la casa común”.

Renovación de la misión

Al concluir, Mons. García Camader presentó la visita ad limina como un “tiempo de gracia” para la Iglesia en el Perú. “Desde la tumba de Pedro renovamos nuestra disponibilidad total al Señor”, expresó, asegurando que los obispos volverán al país “fortalecidos en la comunión con el Santo Padre el Papa León XIV, confirmados en la fe apostólica y renovados en el ardor misionero”.

Tras la Misa, los prelados peruanos realizaron la tradicional visita a las tumbas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, renovando su fe y su compromiso pastoral con el pueblo peruano.



