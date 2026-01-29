El Papa León XIV recibió este 29 de enero a los participantes de la sesión plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a quienes recordó la urgencia de ofrecer orientaciones claras ante los nuevos desafíos, especialmente en un contexto marcado por la pérdida de fe, sobre todo entre los jóvenes.

Al dirigirse a los miembros de este dicasterio —uno de los más antiguos y relevantes de la Santa Sede— el Pontífice puso en valor el “precioso servicio que desempeñan”, orientado a la promoción y custodia de la integridad de la doctrina católica en materia de fe y moral.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La misión que se les confía, subrayó el Santo Padre, consiste en “ofrecer aclaraciones sobre la doctrina de la Iglesia”, mediante orientaciones pastorales y teológicas que ayuden a afrontar cuestiones a menudo complejas y particularmente delicadas.

Documentos más significativos

En este contexto, el Papa aludió a algunos de los documentos que considera más significativos publicados en los últimos años. Entre ellos mencionó la nota Gestis verbisque, sobre la validez de los sacramentos; la declaración Dignitas infinita, dedicada a la dignidad humana; las Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales; la nota Antiqua et nova, centrada en los desafíos de la inteligencia artificial; la nota doctrinal Mater Populi fidelis, sobre algunos títulos marianos vinculados a la cooperación de María en la obra de la salvación; y la nota doctrinal Una caro, que subraya el valor del matrimonio como unión exclusiva entre un hombre y una mujer y presenta una defensa de la monogamia.

Entre los textos citados, el Papa León XIV no hizo referencia a la declaración Fiducia supplicans, publicada durante el pontificado del Papa Francisco sobre el sentido pastoral de las bendiciones, incluidas aquellas dirigidas a parejas en situaciones irregulares y a parejas del mismo sexo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Este documento suscitó una amplia controversia y, para numerosos fieles y pastores, generó más interrogantes que claridad respecto a la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana, la moral y el sacramento del matrimonio.

Orientación clara ante los desafíos actuales

A juicio del Santo Padre, el trabajo que desarrolla este dicasterio permite el crecimiento espiritual en un “cambio de época” y ofrece a los fieles “una palabra pronta y clara por parte de la Iglesia, especialmente con respecto a los muchos nuevos fenómenos que se asoman en la escena de la historia”.

“Ofrece además —agregó— valiosas orientaciones a los obispos para el ejercicio de su acción pastoral, así como a los teólogos, en su servicio de estudio y de evangelización”.

El Papa León XIV centró su atención en la sesión plenaria que celebran estos días, centrada en la discusión sobre la transmisión de la fe, un asunto que considera “de gran urgencia”.

Al posar su mirada sobre el panorama de la sociedad actual, el Pontífice lamentó el aumento de quienes “no perciben el Evangelio como un recurso fundamental para su propia existencia”, especialmente muchos jóvenes, que viven “sin referencia alguna a Dios y a la Iglesia”.

Este escenario suscita, según el Papa León XIV, un “dolor” en los creyentes, quienes deben redescubrir la alegría de evangelizar, “sobre todo a través de la fuerza de la atracción”, dijo el Papa en alusión a los continuos llamamientos de sus predecesores, Benedicto XVI y Francisco.

“La Iglesia anuncia a Cristo, sin protagonismos ni particularismos, y en ella cada uno es y debe reconocerse siempre y solamente como un simple y humilde trabajador en la viña del Señor”, subrayó.

El Santo Padre no quiso finalizar su discurso sin recordar la tarea que realiza el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de “acoger y acompañar, con toda benevolencia y discernimiento, a los obispos y a los superiores generales llamados a tratar casos de delitos reservados al Dicasterio”.

“Es un ámbito de ministerio muy delicado, en el que es fundamental procurar que siempre sean honradas y respetadas las exigencias de la justicia, de la verdad y de la caridad”, afirmó.

Finalmente, el Papa León XIV renovó su agradecimiento a los miembros del dicasterio, en particular por su “valiosa contribución que aportan a la vida y a la obra del Dicasterio y de la Iglesia entera, especialmente cuando tal contribución se ofrece de manera humilde y no ostentosa”.