La empresa española Altum Faithful Investing lanza el primer reto global para jóvenes que buscan aprender a invertir en bolsa siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia partiendo de un saldo virtual de un millón de dólares.

El Altum Investment Challenge ofrece a los participantes la posibilidad de trabajar con una cartera preseleccionada de empresas en las que un católico puede invertir sin temor a entrar en conflicto con los valores de su fe y el magisterio.

El objetivo es obtener en el plazo de seis meses mayor rentabilidad que el índice MSCI ACWI (All Country World Index), elaborado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable tanto en mercados consolidados como emergentes.

Este reto permite aprender a invertir de manera rentable y coherente con la fe y contribuir a la misión de la empresa española fundada por Borja Barragán de evangelizar el mundo de las finanzas.

“¿Crees que eres capaz de batir al mercado sin renunciar a tu fe?”, pregunta Barragan en un vídeo promocional del reto que propone “invertir con fe y razón sin renunciar a la rentabilidad”, para demostrar que “una inversión en católico no sólo es posible, sino que además es tan rentable o más que la inversión convencional”.

Los premios para los ganadores, además de la experiencia adquirida en la inversión ética con criterios católicos, consisten en una peregrinación a Roma, realizar el Camino de Santiago y una escultura de San Juan Pablo II realizada por la Hermanas de Belén y entradas para uno de los próximos conciertos de Hakuna.

El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 28 de octubre y el reto dará comienzo el 4 de noviembre, coincidiendo con la fiesta de San Carlos Borromeo , patrón de los financieros.