El Obispo de Asidonia-Jerez (España), Mons. José Rico, se ha desmarcado de la elaboración del manifiesto de la Asociación Mariana Internacional crítico con la Nota doctrinal Mater Populi fidelis del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El documento Respuesta a Mater Populi Fidelis califica de “erróneos” y “desafortunados” algunos de los contenidos de la nota doctrinal del dicasterio en la que se afirma que “teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la Redención, es siempre inoportuno el uso del título de Corredentora para definir la cooperación de María”.

Este documento crítico, publicado el pasado día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, está firmado de forma colectiva por la Comisión Teológica de la Asociación Mariana Internacional, a la que pertenece Mons. Rico Pavés.

En un comunicado , el prelado español señala que, pese a que su nombre figura entre los más de 100 miembros de dicha comisión, su participación en dicho órgano “ha consistido simplemente en recibir por email el boletín que publica periódicamente”.

Mons. Rico explica que se unió a dicha comisión siendo Obispo Auxiliar de Getafe, “cuando se creó en esa Diócesis el Foro Mariano Diocesano y se crearon cauces de colaboración con la Asociación Mariana Internacional”.

El Obispo de Asidonia-Jerez expone que, pese que el documento está firmado por la comisión teológica de la que forma parte, "no significa que en su elaboración y firma hayan participado sus miembros, al menos no todos, pues, en mi caso, no he tenido conocimiento de esa respuesta hasta que la he visto publicada en la web”.

“Ignoro si ha sucedido lo mismo con los demás miembros de la Comisión Teológica como ignoro quién o quienes han elaborado la respuesta”, añade.

Por último, el prelado subraya que “el objeto de esta aclaración no es entrar en la valoración de la respuesta a la Nota doctrinal, y mucho menos replicar un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sino manifestar que no he participado ni en la elaboración ni en la firma de la misma”.