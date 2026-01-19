La Archidiócesis de Madrid responde ante un mensaje viral que especulaba con fechas y actividades concretas en un posible viaje del Papa León XIV a España que ha circulado en las últimas horas a través de WhatsApp, y del que se hicieron eco algunos medios.

A través de un comunicado, la sede metropolitana madrileña expresó que comparte “la ilusión y la esperanza suscitadas ante la eventual visita de Su Santidad el Papa León XIV” a España, que, como aseguró el arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo, podría incluir destinos como Madrid, Barcelona y Canarias y sería probablemente en el mes de junio.

Sin embargo, "ante las informaciones que han circulado en los últimos días en diversos ámbitos” la archidiócesis afirma que “no se ajustan a la realidad”.

“La difusión de datos no confirmados resulta errónea y dificulta, además de interferir, en el trabajo serio y discreto que requiere el planteamiento de una posible visita del Santo Padre y del diálogo necesario entre los diversos agentes”.

Además, el comunicado señala que los mensajes virales “generan confusión, cuando el proceso se encuentra aún en una fase inicial. Será en los próximos días cuando se reúna un grupo de trabajo encargado de comenzar a elaborar propuestas de carácter diocesano”.

La archidiócesis añade que falta que la Santa Sede sea quien informe de las fechas, lugares y actos que puedan ser incluidos en un posible viaje apostólico, sobre el que León XIV expresó: “Podéis tener más que esperanza”.

Mientras, en la archidiócesis "el trabajo se centra en la organización ordenada de propuestas propias y de aquellas que puedan surgir del diálogo con las distintas entidades locales” subraya “la importancia de que no se introduzcan cuestiones ajenas al proceso de organización que puedan interferir en el adecuado desarrollo y eventual realización de una visita del Santo Padre”.

¿Qué dice el mensaje viral?

A lo largo del pasado fin de semana, se viralizó de manera principal a través de WhatsApp un mensaje en el que se detallaba un supuesto programa completo del viaje que, con toda probabilidad, llevará al Papa León XIV a España, la tierra de sus antepasados .

El texto especifica fechas, lugares y nombres que podrían ser verosímiles, pero que no están respaldados por ninguna fuente oficial ni española ni del Vaticano.

Así, se apunta a un posible encuentro en Madrid con los Reyes de España, la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi en medio de la ciudad, un acto con sacerdotes y consagrados en la Catedral de La Almudena.

De acuerdo con el texto del mensaje viral, en Barcelona, el Papa León XIV permanecería dos días, en actos relacionados probablemente con la Sagrada Familia y el centenario de la muerte del venerable Antonio Gaudí, su arquitecto; y en las Islas Canarias, otros dos días, en una visita relacionada con el deseo incumplido del Papa Francisco de visitar el lugar, golpeado por la presión migratoria.