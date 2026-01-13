El canónigo archivero de la Catedral de Vigo (España), Avelino Bouzón Gallego, ha confirmado los orígenes españoles de la familia materna del Papa León XIV investigando en los archivos de una parroquia gallega.

Tras leer el pasado domingo 14 de diciembre en una biografía del Pontífice, publicada por Rafael Lazcano y editada por San Pablo, que León XIV cuenta con ancestros en localidades de Pontevedra, el P. Bouzón apenas pudo conciliar el sueño.

“A las 3 de la madrugada del lunes 15 me desvelé, me levanté en pijama y, después de abrigarme con un jersey y una bata, me senté en la mesa de trabajo, recé Laudes (la hora canónica o parte del Oficio Divino de la mañana) e inmediatamente me puse a escribir el árbol genealógico de Prevost, siguiendo la línea materna con los datos que ofrecía la biografía”, describe de forma gráfica en la hoja parroquial de la iglesia de San Bartolomé de Renbordanes.

Por la mañana, en el archivo de la catedral, comentó sus inquietudes y propuso a uno de sus colaboradores, Luis Arias, iniciar la investigación en la comarca de La Louriña, donde hay dos parroquias.

Los archivos de la de Santa María de Porriño se remontan a 1700, por lo que decidieron comenzar por los de la iglesia de San Salvador, que abarcan un siglo más.

El martes 16 de diciembre recibió la que describe como “noticia bomba”. Habían localizado la partida de bautismo de uno de los ancestros del Papa León XIV citados en la biografía. Benito de Bastos Lorenzo fue bautizado en esa parroquia en 1639.

El dato está registrado en el “Libro I de Bautizados [B], folio 17 recto [f17r]”, cita con exactitud académica el P. Bouzón en la hoja parroquial. A partir de ese dato, el archivero concluye que Benito de Bastos Lorenzo es “quinto trastatarabuelo por ascendencia materna de Roberto Prevost (León XIV)”.

El propio investigador se encarga de explicar qué es un trastatarabuelo: “el padre o la madre de tatarabuelo o tatarabuela de una persona, es decir, un ascendiente directo en línea recta que se sitúa una generación antes que el tatarabuelo”.

En concreto, Benito de Bastos Lorenzo es parte de la novena generación anterior a la del Papa León XIV.

El periplo hasta América de este pariente directo del Pontífice hasta América también está detallado, pues se casó en La Habana en 1677 a los 32 años, cuando Cuba formaba parte de España y en ella despuntaba una “élite azucarera emergente”.

“Pasado el tiempo, muchos gallegos y otros ibéricos que habían llegado a la isla se desplazaron después hacia México y los Estados Unidos de América”, explica el P. Bouzón.

El relevante descubrimiento genealógico es sólo el comienzo de una investigación mayor para confeccionar una amplia genealogía del Pontífice que ha empezado “por las parroquias de San Salvador de Torneiros y la de San Miguel de Pereiras, donde se encontraron familiares directos, como también colaterales”.

Ahora, promete el P. Bouzón, “proseguiremos tirando del hilo e iremos tejiendo el tapiz hasta llegar a las generaciones actuales, las cuales podrán presentarse al Pontífice y manifestarle que comparten sus mismos genes”.

En la perspectiva de un viaje del Papa León XIV a España en 2026, se plantea que las etapas casi seguras serán Barcelona, Madrid y las Islas Canarias. Tal vez ahora surja con fuerza la posibilidad de que también acuda a Galicia, tierra de sus antepasados.