El Cardenal José Cobo ha confirmado este viernes en Roma que Madrid, Barcelona y Canarias serán los destinos probables de un viaje apostólico del Papa León XIV a España que tendrá lugar en este 2026.

Al concluir una reunión con el sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Mons. Edgar Peña Parra, el Cardenal Cobo confirmó el interés del Pontífice por acudir a España: “Sí, creo que es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado”.

En la reunión también han participado el Arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omella; el Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Luis Argüello; el Obispo Auxiliar de Toledo y secretario general de la CEE, Mons. Francisco César García Magán; y el Obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos.

El purpurado subrayó que este viaje es iniciativa de León XIV: “Él nos ha pedido un primer borrador, como el primer esbozo de este”, sobre el que aportará “sus matices o correcciones en el futuro”.

Además de visitar la capital y primera ciudad del país, la presencia de León XIV en Barcelona podría estar vinculada al proceso de beatificación del arquitecto Antonio Gaudí, autor de la Basílica de la Sagrada Familia, templo consagrado por Benedicto XVI en noviembre de 2010.

Asimismo, la presencia en Canarias respondería al deseo expresado por su antecesor, el Papa Francisco, de visitar el archipiélago al que llegan miles de migrantes procedentes de África cada año.

A este respecto el Cardenal Cobo señaló que “el fenómeno migratorio es un tema que también el Papa León ha acogido ya en el inicio de su pontificado”. Añadió que vivimos un momento "muy importante para dar a conocer la voz de la migración” en España.

En la reunión con Mons. Peña, también se ha presentado una extensa lista de invitaciones concretas de diócesis y entidades religiosas “Hay mil invitaciones”, expresó el cardenal, quien bromeó al respecto: “No debemos agotar al Santo Padre, porque si le llevamos a España y le cansamos mucho, a lo mejor no quiere volver”.

El Cardenal Cobo deseó que León XIV “se encuentre con la acción de la Iglesia en España” y reciba su calor, antes de añadir: "Creo que no debe ser el último viaje”.

El Cardenal Cobo también ha confirmado que “ha habido negociaciones” con el Gobierno de España, aunque aún no se han cursado las invitaciones oficiales.

“España desde hace mucho tiempo estaba necesitada y pedía continuamente que venga el Papa. El que se abra esta puerta es un motivo de esperanza y de alegría para todos, tanto para las autoridades civiles y, cómo no, para la Iglesia en España”.