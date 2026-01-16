El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto hablar en la March for Life (Marcha por la Vida) 2026 en Washington D.C., el 23 de enero.

Vance, el segundo vicepresidente católico en la historia del país, se unirá al presidente de la Cámara de Representantes, el republicado Mike Johnson, y al representante Chris Smith, republicano de Nueva Jersey, entre otros oradores en el 53º evento anual a favor de la vida, dijeron los organizadores.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“El vicepresidente Vance está agradecido con las decenas de miles de estadounidenses que viajan al National Mall cada año para manifestarse en apoyo a la vida y espera unirse a ellos por segundo año consecutivo”, dijo un portavoz del vicepresidente a EWTN News.

Vance asistirá y hablará en el evento por segunda vez como vicepresidente. Habló en la March for Life en 2025, donde pronunció sus primeras palabras públicas en su cargo de liderazgo.

Dirigiéndose a la multitud en la marcha de 2025, Vance dijo que convertirse en padre ayudó a solidificar sus convicciones de que "una vida no nacida merece protección".

“Ustedes nos recuerdan que la March for Life no es un evento único que ocurre en un frío día de enero”, dijo a la multitud. “La March for Life es el trabajo del movimiento provida todos los días a partir de ahora”, añadió.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Volveremos el próximo año”, afirmó.

Aunque el presidente Donald Trump no asistirá en persona a la March for Life 2026, dijo el 16 de enero a Owen Jensen, corresponsal de la Casa Blanca de EWTN News, que se dirigirá a la multitud a través de un “hermoso” mensaje grabado.

“Y lo van a reproducir”, dijo. “Y son gente maravillosa. Quiero decirles que son gente maravillosa”, comentó Trump sobre los asistentes.

Mientras que el presidente entregará el mensaje virtual, la administración Trump está recibiendo críticas de activistas provida tras su afirmación de que los republicanos deben ser “flexibles” con la Enmienda Hyde y la reinstauración de fondos a Planned Parenthood.

Cuando se le preguntó sobre la Enmienda Hyde, Trump dijo que “lo van a escuchar” en el mensaje.

Vance tiene previsto dar su discurso en el mitin previo a la marcha a las 11:00 a.m. del 23 de enero. La March for Life está programada para comenzar después del mitin.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.