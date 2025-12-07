La organización provida sin fines de lucro Coalition Life planea intensificar su iniciativa de consejería en la acera frente a un centro de Planned Parenthood en Chicago (Estados Unidos) después de que encontraran a una mujer llorando de dolor fuera del establecimiento.

En un video se ve a Jacob Tipre —quien aconseja desde la acera a las personas que buscan un aborto— observando a la mujer acurrucada, recostada contra la puerta del Planned Parenthood Elizabeth Cohn Morris Health Center, ubicado en el centro de Chicago. El incidente ocurrió el 15 de noviembre, poco antes de las 4:00 p.m., según Coalition Life.

Mary Jane Maharry, vocera de Planned Parenthood de Illinois, dijo a CNA, agencia en inglés de EWTN News: “No vamos a comentar”. Planned Parenthood Federation of America no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un video publicado por Coalition Life se ve a Tipre preguntándole a la mujer si se encontraba bien. Ella respondió: “No, no lo estoy”.

“Ellos simplemente hacen el procedimiento y me arrojaron a la calle”, dijo la mujer, mientras lloraba. “Simplemente me arrojaron a la calle”.

Brian Westbrook, director ejecutivo y fundador de Coalition Life, quien ha participado en la consejería en la acera durante 14 años, dijo a CNA: “Este es el trato más indignante hacia cualquier mujer que he visto en mi historial [haciendo esto]”.

Westbrook dijo que la mujer llamó por su propia cuenta a una ambulancia. Señaló que Tipre se quedó junto a ella mientras esperaba a que llegaran los servicios de emergencia porque notó que “sus ojos se le iban como para atrás en la cabeza y [estaba] casi al punto de entrar en shock o de desmayarse”.

El video muestra al departamento de bomberos llegando a la calle para brindar ayuda. Tipre hizo señas al personal mientras la mujer permanecía sentada en la entrada. El video no muestra a ningún trabajador de Planned Parenthood afuera del centro acompañando a la mujer.

El Departamento de Policía de Chicago confirmó que recibió una llamada de emergencia y no proporcionó información adicional. No hay evidencia, aparte de los comentarios de la mujer no identificada, de que ella estuviera en el centro, ni, de haber estado, qué procedimiento se le realizó.

Tipre dijo en el video que él “todavía está procesando esto” y reprendió a Planned Parenthood por “literalmente tratar a sus propias clientas como basura”.

Westbrook dijo que Coalition Life no tiene la información de contacto de la mujer y no puede hacer un seguimiento, pero añadió: “Me gustaría saber si a Planned Parenthood le importa hacer algún seguimiento con ella en absoluto”.

Westbrook señaló que Coalition Life comenzó recientemente a ofrecer consejería en la acera en esta ubicación. Dijo que la organización sin fines de lucro estaba planificando una expansión en este lugar y que el incidente “sin duda generó cierto nivel de urgencia para seguir formando el equipo ahí”.

Los consejeros de acera esperan fuera de los centros de aborto y ofrecen a las personas información sobre alternativas provida al aborto y sobre recursos médicos y financieros disponibles para quienes los necesiten.

Westbrook dijo que hay dos centros de embarazo provida que ofrecen servicios de para mujeres cerca de allí, a los cuales remiten a las mujeres embarazadas: The Women’s Care Center y Aid For Women.

Afirmó que Coalition Life y los centros de embarazo provida dan seguimiento a las mujeres durante todo su embarazo. Señaló además que los centros de aborto no están obligados a proporcionar atención de seguimiento en Illinois, a pesar de las complicaciones que pueden ocurrir.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.