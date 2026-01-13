El Papa León XIV afirmó que “el problema no son los números” sino la falta de conciencia de sentirse Iglesia, en su respuesta a una catequista suiza que le compartió su experiencia, buscando sembrar la fe en “un terreno muy rocoso”.

Así lo indicó el Santo Padre en su respuesta a la carta de Nunzia, catequista de padres inmigrantes en Laufenburg (Suiza), publicada en la revista Plaza San Pedro, en su edición de enero de 2026.

“Me gusta contar y transmitir nuestra fe. La curiosidad de los pequeños y las incertidumbres de los adolescentes me apasionan, porque debo estudiar y dar respuesta a sus preguntas. Es un hermoso desafío y soy muy feliz con ello”, escribe la catequista que sirve a niños y jóvenes de Primera Comunión y Confirmación desde hace 10 años.

Sin embargo, continúa, “aquí en Suiza cuesta involucrar a los padres y, a veces, también a los niños y a los jóvenes para que confíen en Dios”.

“Vivimos en una época en la que los abuelos inmigrantes ya han fallecido, los hijos están ocupados en todo menos en la fe y los nietos, al no haber recibido una educación cristiana en la familia, tienen dificultad para dedicar tiempo a la religión”, prosigue.

“Intento sembrar, pero las plantitas tienen dificultad para crecer. ¡Aquí el terreno es muy rocoso! Los jóvenes prefieren pasar horas y horas con el teléfono móvil, o ir a fiestas. Pero ¿acaso la fe no debería tener un lugar en nuestras jornadas y también dar alegría? Aquí en Suiza, en cambio, son poquísimos los que van a la iglesia los domingos, sobre todo los jóvenes”, lamenta Nunzia.

La respuesta del Papa León XIV: Las dificultades son normales

“Las dificultades que usted encuentra son normales para un cristiano que quiere dar testimonio de la fe de manera auténtica. La situación social y eclesial en la que usted vive no es distinta de la de otros países de Europa, los llamados de ‘antigua cristiandad’. Parece que el mundo va por otro camino respecto a Jesucristo y a su Evangelio, y sin embargo Él sigue estando cerca de todos y nos da su amor”, responde el Santo Padre.

“Le agradezco por lo que hace y le digo que las horas dedicadas a la preparación de los encuentros de catequesis para los niños y los jóvenes de la Primera Comunión y de la Confirmación nunca son tiempo perdido ni inútil, aunque los participantes sean poquísimos”, subrayó.

El Papa León resaltó que “el problema no son los números —que, ciertamente, hacen pensar—; el problema es la cada vez más evidente falta de conciencia de sentirse Iglesia, es decir, miembros vivos del Cuerpo de Cristo (cf. 1 Cor 12,12), todos con dones y funciones únicos, y no simples consumidores de lo sagrado, de los sacramentos, quizá solo por tradición”.

“Como cristianos, siempre necesitamos conversión. Y es importante buscar la conversión juntos, hacernos santos juntos, en la familia como en la comunidad, desde las iglesias más pequeñas o alejadas hasta el Vaticano”.

León XIV destacó entonces la importancia del Catecismo como “instrumento de viaje” y animó finalmente a Nunzia a seguir dando testimonio de la alegría del Evangelio. “Y diga a sus niños, a sus jóvenes y a sus padres que el Papa reza por ellos”.