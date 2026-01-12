Al finalizar el consistorio extraordinario de cardenales en Roma, el Arzobispo de Montevideo y Primado del Uruguay, Cardenal Daniel Sturla, afirmó que, aunque no hubo una confirmación formal, es posible que el Papa León XIV visite Uruguay en el segundo semestre de 2026.

Al referirse a lo ocurrido durante su estadía en Roma, el Cardenal Sturla comentó que el Santo Padre “convocó a todos los cardenales del mundo”, recoge Telenoche.

El mensaje central del encuentro, resumió el purpurado uruguayo, fue: “La Iglesia tiene vida, tiene muchas cosas que realizar”.

Respecto a su encuentro con el pontífice, señaló: “Ni bien lo vi, el Papa me sonrió las dos veces que lo saludé, porque sabía que venía la pregunta por su posible visita”.

“El Papa no me confirmó pero sí me dijo que se está armando la agenda del 2026 y que es posible en el segundo semestre”, anticipó y detalló: “Incluso en un saludo breve de despedida me dijo: ‘Nos vemos en Uruguay’”

“SI Dios quiere, puede ser que en el segundo semestre el Papa esté presente entre nosotros, así confío que se dé y será una gracia para todo el Uruguay”, concluyó.

La última visita de un papa a Uruguay ocurrió en mayo de 1988, con la llegada de San Juan Pablo II, quien recorrió Montevideo, Salto, Melo y Florida.