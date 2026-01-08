Ante la “particular situación” que vive Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay hicieron llegar su solidaridad y aseguraron su oración por la Iglesia y por todo el pueblo venezolano.

En una carta con fecha 7 de enero, la Iglesia Católica en Uruguay saludó a sus hermanos obispos de Venezuela, un “querido país”.

Asimismo, citando el mensaje del Papa León XIV en el Ángelus del 4 de enero, aseguraron que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración… respetando los derechos humanos y civiles de todos”.

“Oramos para que buscando caminos de solidaridad y reconciliación se pueda superar esta compleja situación”, afirmaron.

Finalmente, confiaron esa plegaria a la intercesión de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, así como a la maternal ayuda de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.