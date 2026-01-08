Julieta Villar

Por Julieta Villar

8 de enero de 2026
02:52 p. m.

Ene. 8, 2026
02:52 p. m.

Ante la “particular situación” que vive Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, los obispos de la Conferencia Episcopal del Uruguay hicieron llegar su solidaridad y aseguraron su oración por la Iglesia y por todo el pueblo venezolano. 

En una carta con fecha 7 de enero, la Iglesia Católica en Uruguay saludó a sus hermanos obispos de Venezuela, un “querido país”. 

Asimismo, citando el mensaje del Papa León XIV en el Ángelus del 4 de enero, aseguraron que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración… respetando los derechos humanos y civiles de todos”. 

“Oramos para que buscando caminos de solidaridad y reconciliación se pueda superar esta compleja situación”, afirmaron. 

Finalmente, confiaron esa plegaria a la intercesión de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, así como a la maternal ayuda de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. 

Julieta Villar
Julieta Villar
Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.