18 de octubre de 2025
10:22 a. m.

Oct. 18, 2025
10:22 a. m.

Este domingo 19 de octubre, el Papa León XIV presidirá en el Vaticano la Santa Misa y ceremonia de canonización de siete nuevos santos de la Iglesia Católica: Ignacio Choukrallah Maloyan (Turquía), Peter To Rot (Papúa Nueva Guinea), Vincenza María Poloni (Italia), María del Monte Carmelo Rendiles Martínez (Venezuela), María Troncatti (Italia), José Gregorio Hernández Cisneros (Venezuela) y Bartolo Longo (Italia).

Este importante evento para la vida de los católicos, será transmitido en vivo a través de nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube, a partir de las 10:15 a.m. (hora local de Roma).

Horarios en América y España

  • Madrid (España): 10:15 a.m. 

  • Argentina, Chile y Uruguay: 5:15 a.m.

  • Miami, Nueva York (Estados Unidos): 4:15 a.m.

  • Venezuela y Bolivia: 4:15 a.m.

  • Perú, Ecuador, Colombia: 3:15 a.m.

  • Ciudad de México (México) y Centroamérica: 2:15 a.m.

  • Los Ángeles (Estados Unidos): 1:15 a.m.

