Este domingo 19 de octubre, el Papa León XIV presidirá en el Vaticano la Santa Misa y ceremonia de canonización de siete nuevos santos de la Iglesia Católica: Ignacio Choukrallah Maloyan (Turquía), Peter To Rot (Papúa Nueva Guinea), Vincenza María Poloni (Italia), María del Monte Carmelo Rendiles Martínez (Venezuela), María Troncatti (Italia), José Gregorio Hernández Cisneros (Venezuela) y Bartolo Longo (Italia).

Este importante evento para la vida de los católicos, será transmitido en vivo a través de nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube, a partir de las 10:15 a.m. (hora local de Roma).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Horarios en América y España

Madrid (España): 10:15 a.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 5:15 a.m.

Miami, Nueva York (Estados Unidos): 4:15 a.m.

Venezuela y Bolivia: 4:15 a.m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3:15 a.m.

Ciudad de México (México) y Centroamérica: 2:15 a.m.

Los Ángeles (Estados Unidos): 1:15 a.m.