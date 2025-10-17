Este viernes fueron colocadas en la Basílica de San Pedro las imágenes de los 7 futuros santos que serán canonizados por el Papa León XIV el domingo 19 de octubre. Aquí te presentamos los retratos oficiales de cada uno de ellos:

José Gregorio Hernández Cisneros

Crédito: Vatican Media.

Conocido como “el médico de los pobres” nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, un pueblo andino en Venezuela, ubicado en el estado Trujillo.

Dedicó su vida al servicio de los enfermos y necesitados, combinando sus conocimientos con su fe. Murió en 1919, a las edad de 54 años, tras ser atropellado cuando salía a comprar medicina para una anciana sin recursos.

Este retrato de Hernández fue tomado en Nueva York, en 1917, y él mismo se refirió a la fotografía como una “deforme imagen” que dos veces rompió la lente de la cámara.

Carmen Elena Rendiles Martínez

Crédito: Vatican Media.

Conocida como Madre Carmen Rendiles, nació en Caracas, la capital de Venezuela, en 1903 y fundó la Congregación de las Siervas de Jesús, aprobada por la Santa Sede en 1965. La Madre Carmen falleció el 9 de mayo de 1977.

Será canonizada gracias a la curación inexplicable de una joven caraqueña que en 2018 padecía meningitis y encefalitis.

Pedro To Rot

Crédito: Vatican Media.

Catequista y padre de familia nacido en 1912 en Papúa Nueva Guinea, donde asumió el liderazgo pastoral en ausencia de sacerdotes durante la ocupación japonesa que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1941 hasta 1945.

Mons. Ignacio Maloyan

Crédito: Vatican Media.

Nacido en Mardin (actual Turquía) en 1869. Fue un arzobispo católico de la Eparquía católica de Amida.

Vicenta María Poloni

Crédito: Vatican Media.

Nacida en Verona (Italia) en 1802, Vicenta María Poloni fundó el Instituto de las Hermanas de la Misericordia, dedicada al servicio de los enfermos y marginados. Falleció en 1855 con fama de santidad.

María Troncatti

Crédito: Vatican Media.

Religiosa salesiana nacida en Brescia (Italia), en 1883, Sor María Troncatti fue una enfermera de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente misionera en el oriente del Ecuador, donde trabajó por la reconciliación entre colonos e indígenas.

Bartolo Longo

Crédito: Vatican Media.

Laico y abogado italiano, Bartolo Longo fundó el Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya.

Tras abandonar el espiritismo y sectas satanistas, abrazó el catolicismo y se convirtió en un fervoroso catequista y hombre dedicado a asistir a los más necesitados.