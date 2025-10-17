Con ocasión de la 99ª Jornada Mundial de las Misiones, que se celebrará el domingo 19 de octubre de 2025 con el tema “Misioneros de esperanza entre los pueblos”, la agencia vaticana Fides presenta algunas estadísticas que ofrecen un panorama general de la Iglesia Católica en el mundo.

El estudio se basa en el año 2023, en el que la población mundial ascendió a 7.914.582.000 personas, con una tendencia positiva en todos los continentes, incluida Europa. El incremento de católicos fue de 15.881.000 con respecto al año precedente.

Aumentan los católicos en todo el mundo

El crecimiento más notable de católicos se da en África, con un aumento de 8.309.000; y América con 5.668.000; seguidos de Asia con 954.000; Europa con 740.000 y Oceanía con 210.000.

El porcentaje de católicos sobre la población mundial aumentó en un 0,1% respecto al año anterior, situándose en el 17,8%.

Cabe resaltar que el número total de obispos en el mundo aumentó en 77 respecto a la encuesta del año anterior, alcanzando los 5.430. Los obispos diocesanos también crecieron en 84, mientras que los obispos religiosos disminuyeron en 7. En total hay 4.258 obispos diocesanos y 1.172 obispos religiosos.

Disminuye el número de sacerdotes

El número de sacerdotes en el mundo sigue disminuyendo. Según los datos de la agencia Fides, en 2023 descendió en 734 respecto al año anterior, quedando un total de 406.996 presbíteros.

La disminución más significativa se registra nuevamente en Europa, con 2.486 sacerdotes menos, seguida de América, donde el número se redujo en 800, y de Oceanía, con 44 menos. En cambio, el número de sacerdotes aumenta en África, con 1.451 más, y en Asia, que suma 1.145 nuevos sacerdotes.

Los sacerdotes diocesanos disminuyeron en 429, quedando en 278.742. También los sacerdotes religiosos registraron una caída —revirtiendo la tendencia del año anterior— y suman ahora 128.254, es decir, 305 menos que en la última medición.

Por su parte, los diáconos permanentes continúan en aumento, alcanzando un total de 51.433. El crecimiento se concentra principalmente en América (+1.257) y Oceanía (+57), mientras que se registran leves descensos en Asia (–1), África (–3) y Europa (–27).

Los religiosos no sacerdotes también disminuyeron, con 736 menos que el año anterior, situándose en 48.748. Las bajas se producen en Europa (–308), América (–293), Asia (–196) y Oceanía (–46), aunque África presenta un leve aumento (+107).

Asimismo, se confirma la disminución global de religiosas, una tendencia que se mantiene desde hace años. Actualmente son 589.423, es decir, 9.805 menos que en el informe previo. Aumentan en África (+1.804) y Asia (+46), pero siguen descendiendo en Europa (–7.338), América (–4.066) y Oceanía (–251).

Disminuye el número de seminaristas

El número de seminaristas mayores, diocesanos y religiosos, también disminuye, con un total 106.495 (el año anterior eran 108.481). Sólo África registra un aumento de 383.

Los seminaristas menores, diocesanos y religiosos, también disminuyen, alcanzando 95.021, con un descenso de 140. Además, África pasa de un aumento en la encuesta de 2022 a una ligera disminución de 90.

Educación y asistencia

La Agencia Fides también informó que la Iglesia Católica gestiona en el mundo un total de 74.550 jardines de infancia con 7.639.051 alumnos; 102.455 escuelas primarias con 36.199.844 alumnos; 52.085 escuelas secundarias con 20.724.361 alumnos; 2.688.625 estudiantes en instituciones de enseñanza superior; y 4.468.875 estudiantes en universidades católicas.

Además, en el ámbito sanitario y asistencial existen 103.951 instituciones vinculadas a la Iglesia Católica, entre ellas 5.377 hospitales y 13.895 dispensarios; 504 leproserías;

15.566 hogares para ancianos, enfermos crónicos o discapacitados; 10.858 guarderías; 10.827 centros de asesoría matrimonial; 3.147 centros de educación o reinserción social y 5.184 instituciones de otro tipo.

Aumentan las circunscripciones eclesiásticas

Las circunscripciones eclesiásticas dependientes del Dicasterio para la Evangelización son en total 1.130, con un incremento de 7 respecto a la última variación registrada.

La mayoría de estas circunscripciones eclesiásticas se hallan en África (530) y Asia (483), seguidas por América (71) y Oceanía (46).

Los datos relativos al total de la población mundial y al número de bautizados católicos están actualizados al 30 de junio de 2023 y los demás datos corresponden al 31 de diciembre de 2023.