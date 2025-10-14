Este 19 de octubre, el Papa León XIV canonizará a un grupo de 7 beatos. Se trata de la Hermana María Troncatti, la Hermana Vicenta María Poloni, José Gregorio Hernández, Bartolo Longo, Mons. Ignacio Maloyan, Pedro To Rot y la Hermana María del Monte Carmelo Rendiles Martínez.

La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano confirmó que la Misa de canonización se celebrará a las 10:30 (hora de Roma) en la Plaza de San Pedro, y será presidida por el Santo Padre.

Entre los nuevos santos destacan varias figuras latinoamericanas de gran devoción popular.

María Troncatti

Religiosa salesiana nacida en Brescia (Italia), en 1883, Sor María Troncatti fue una enfermera de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente misionera en el oriente del Ecuador, donde trabajó por la reconciliación entre colonos e indígenas.

Sor María Troncatti será proclamada santa durante la Jornada Mundial de las Misiones de 2025. Crédito: Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice

El milagro reconocido que se le atribuye a intercesión fue a un agricultor y carpintero de un pueblo en Ecuador, que sufrió una profunda fractura en el cráneo lo que le provocó una parálisis y ausencia de lenguaje.

El hombre soñó con la Hermana María Troncatti, quien le aseguró que sanaría, prometiéndole que, al amanecer podría hablar y caminar nuevamente. Al día siguiente, según el testimonio, el hombre despertó completamente recuperado.

Vicenta María Poloni

Nacida en Verona (Italia) en 1802, Vicenta María Poloni fundó el Instituto de las Hermanas de la Misericordia, dedicada al servicio de los enfermos y marginados. Falleció en 1855 con fama de santidad.

Beata Vicenta María Poloni. Crédito: Conferencia Episcopal de Chile

En enero de 2025, el Papa Francisco aprobó el milagro atribuido a su intercesión: la curación de una mujer chilena llamada Audelia Parra, quien, contra todo pronóstico médico se recuperó de una grave hemorragia durante una cirugía que la mantuvo internada alrededor de dos meses y medio en un hospital.

José Gregorio Hernández Cisneros

Conocido como “el médico de los pobres” nació el 26 de octubre de 1864 en el pueblo de Isnotú, en el estado de Trujillo (Venezuela). Dedicó su vida al servicio de los enfermos y necesitados, combinando sus conocimientos con su fe. Murió en 1919, a las edad de 54 años, tras ser atropellado cuando salía a comprar medicina para una anciana sin recursos.

José Gregorio Hernández a los 52 años de edad. Crédito: Dominio público.

El milagro para su beatificación se sustentó en la curación de la niña Yaxury Solórzano, quien, en 2017, sobrevivió a un disparo en la cabeza sin sufrir secuelas gracias a su intercesión.

En febrero de 2025 se publicó el decreto de su canonización aprobado por el Papa Francisco, dispensando el requisito de un segundo milagro. Es el primer santo de origen venezolano.

Bartolo Longo

Laico y abogado italiano, Bartolo Longo fundó el Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya (Italia).

Tras abandonar el espiritismo y sectas satanistas, abrazó el catolicismo y se convirtió en un fervoroso catequista y hombre dedicado a asistir a los más necesitados. Es reconocido además como uno de los más grandes difusores de la devoción del Santo Rosario en el siglo XX.

En febrero de 2025 se publicó el decreto de su canonización, aprobada por el Papa Francisco, dispensando el requisito de un milagro.

Mons. Ignacio Maloyan

Nacido en Mardin (actual Turquía) en 1869. Fue un arzobispo católico de la eparquía católica de Amida.

Durante la Primera Guerra Mundial, a partir de 1914, el Imperio Turco Otomano llevó a cabo la deportación forzosa y el intento de exterminio al pueblo armenio, de mayoría católica. Esto provocó la muerte de millones de personas. Una de las víctimas fue Mons. Ignatius Maloyan, a quien en 1915 quisieron obligar a renunciar su fe y convertirse al islam. Al negarse, fue ejecutado.

En marzo de 2025, el Papa Francisco aprobó su canonización sin necesidad de un milagro, como se permite en caso de martirios por la fe.

Pedro To Rot

Catequista y padre de familia nacido en 1912 en Papúa Nueva Guinea, donde asumió el liderazgo pastoral en ausencia de sacerdotes durante la ocupación japonesa que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1941 hasta 1945.

Peter To Rot, mártir que será declarado santo por el Papa León XIV en octubre de este 2025. Crédito: Dominio público

Con el objetivo de debilitar la influencia del cristianismo, las autoridades japonesas intentaron reinstaurar la poligamia en la isla, que los misioneros catóicos habían contrarrestado. Pedro se opuso a esta medida, defendiendo el valor del matrimonio.

Su resistencia le costó la vida en 1945, cuando fue apresado y martirizado en un campo de concentración, donde fue envenenado y golpeado brutalmente a sus 33 años.

En marzo de 2025, el Papa Francisco aprobó su canonización sin necesidad de un milagro, convirtiéndose en el primer santo de esta nación.

María del Monte Carmelo Rendiles Martínez

Conocida como Madre Carmen Rendiles, nació en Caracas (Venezuela) en 1903 y fundó la Congregación de las Siervas de Jesús, aprobada por la Santa Sede en 1965. Murió en 1977.

El primer milagro que le valió la beatificación fue la sanación instantánea de un médico venezolano en 2003; el segundo milagro, reconocido para su canonización en marzo de 2025, fue la curación de una joven con hidrocefalia triventricular idiopática en 2018.

Será la primera santa mujer venezolana.