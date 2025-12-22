El Arzobispo de Montevideo (Uruguay), Cardenal Daniel Sturla, se mostró expectante por una posible visita del Papa León XIV al país en 2026, asegurando que Uruguay está en las prioridades del Pontífice.

Durante una rueda de prensa, en el marco de la Misión de Navidad que se desarrolló este sábado, el cardenal reconoció que el 2025 fue un año “intensísimo” para la Iglesia Católica.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Según Sturla, en enero próximo podría confirmarse la agenda de viajes del Santo Padre, en el marco de un consistorio extraordinario de cardenales convocado para los días 7 y 8 de enero en Roma, al finalizar el Año Jubilar.

“Yo pienso que en enero se sabrá la agenda del Papa para el 2026 y ahí espero que esté incluida la esperada visita a Uruguay y Argentina”, manifestó, recordando que León XIV ya ha incluido entre sus posibles destinos a Uruguay, Argentina y Perú.

Al recordar lo sucedido en este año, el Cardenal Sturla mencionó la muerte del Papa Francisco, y la elección de León XIV y su participación en el Cónclave, que describió como “una de las experiencias más importantes y hermosas” de su vida.

Al referirse al escenario eclesial en Uruguay, recordó las celebraciones al cumplirse 150 años de la consagración de Uruguay al Sagrado Corazón de Jesús, realizada por el beato Jacinto Vera, y el Bicentenario de la Independencia, en el que se conmemoraron también los 200 años de protección de la Virgen de los Treinta y Tres.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En Uruguay, este año asumió la presidencia Yamandú Orsi. Al respecto, el Cardenal Sturla afirmó que la Iglesia y el gobierno mantienen un vínculo normal, que incluye diálogo y encuentros con el presidente, al igual que contactos con el Ministerio del Interior.

La última visita de un Papa a Uruguay se produjo en 1988, con la llegada de Juan Pablo II a Sudamérica, por lo que un posible viaje de León XIV sería un acontecimiento histórico para el país.