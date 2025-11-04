Artistas de primer nivel se unen una vez más este jueves para expresar la devoción a su patrona en una nueva edición del concierto “Uruguay le canta a la Virgen de los Treinta y Tres” que se desarrollará en la Catedral de Florida.

Se trata de la 31ª entrega de este concierto, que este año cobra especial relevancia por coincidir con el Bicentenario de la independencia de Uruguay, conmemorando también 200 años de protección de la Virgen.

La edición 2025 de la cantata tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita, y bajo la conducción de Sofía Herrán.

En ese marco, reconocidos artistas como Hugo Fattoruso, Ana Prada, Jose Damiani, entre otros, ofrecerán su talento a la Madre de los uruguayos, en un repertorio que unirá distintos géneros arraigados a la identidad del país.

En el transcurso de la noche se interpretarán numerosas canciones dedicadas a la Virgen, entre ellas la Chamarrita del Santoral, 19 Capitales, Hoja de Tilo, Tierra adentro, Nuestra historia, el Ave María en una versión inédita, Día de la Virgen, y clásicos del folklore tradicional.

También estará presente Mons. Alberto Sanguinetti Montero, Obispo Emérito de Canelones, quien dirigirá unas palabras a los presentes, y se expondrá la obra del artista plástico Gustavo Vázquez.

Además, se presentará el Coro de niños Giraluna y el Ballet Folclórico "de la Florida", que bailará un Pericón Antiguo.

Como ya es tradición, la velada culminará con la interpretación del Himno a la Virgen de los Treinta y Tres a cargo del Coro de la Catedral de Florida, dirigido por el Maestro Miguel Cueik y acompañado por el piano de Gonzalo Techera.

Reconocimiento “Virgen del pintado”

Como cada año, durante el evento se hará entrega del galardón “Virgen del Pintado” a personalidades que se destacan por su contribución cultural. En esta oportunidad, los premiados serán el músico Hugo Fattoruso, la cantautora Ana Prada, el artista plástico Gustavo"Pollo" Vázquez, la empresaria, socialité y filántropa Lætitia de Belsunce d'Arenberg, y el artista visual y curador Enrique Aguerre.

Además, se otorgará una mención especial a la poeta Silvia Puentes de Oyenard por su composición de un poema dedicado a la Virgen con motivo de esta edición conmemorativa.

Más información en https://www.uruguaylecantaalavirgen.com.uy/ .