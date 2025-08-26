Con distintos actos y celebraciones, Uruguay celebró este 25 de agosto el Bicentenario de la Independencia. En la víspera de esta fecha tan especial, el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, bajo cuyo manto fue puesta la nación desde sus orígenes, recibió a los fieles que este domingo se acercaron a celebrar la Misa por la Patria.

La Eucaristía en el Santuario Nacional fue presidida por el Obispo de Florida, Mons. Martín Pablo Pérez Scremini, y contó con la presencia del intendente de Florida, Carlos Enciso, y autoridades departamentales.

La acción de gracias por los 200 años de los sucesos de 1825 fue ocasión para recordar la historia de la fe católica en Uruguay, tan vinculada a los acontecimientos históricos y a la gesta de la independencia.

En ese marco, el Obispo advirtió que actualmente en la sociedad “hay poco sentido trascendente de la vida, ese sentido religioso de la vida”. Sin embargo, señaló: “Estamos aquí porque nos interesa nuestra salvación [...] estamos aquí porque estamos en camino, porque somos peregrinos, porque creemos que en Jesús encontramos la salvación”.

La Virgen de los Treinta y Tres, presencia de Dios en la historia

El prelado se detuvo luego en la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, destacando que “ella es imagen de la gloria de Dios, porque ella es la imagen de la humanidad perfecta, de la humanidad redimida, de la humanidad sin pecado”.

“Pero también es el recuerdo patriótico de la presencia de Dios y de la obra de Dios en nuestra historia, porque ella ha sido y ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Por eso esa pequeña talla de la Virgen de los Treinta y Tres es parte de nuestra historia y, por tanto, define nuestra vida”, precisó.

Al contemplar la imagen, Mons. Pérez Scremini hizo hincapié en los orígenes hispano-guaraníes de la Nación. “Manos de los guaraníes la tallaron; la raza gaucha conservó su culto; y luego, en aquellos momentos tan controvertidos y acalorados de nuestra historia, los patriotas vinieron a venerarla”, valoró.

“Ella es parte de nuestra historia. Ella es el recuerdo de nuestra fe, pero también es el recuerdo de nuestra patria, es el recuerdo de nuestra historia. Aquellas ideas de libertad de Artigas, aquellas aspiraciones de Artigas, las luchas de Artigas, sus triunfos, sus derrotas, su silencio, su exilio, hallaron eco en aquellos 33 hombres que desembarcaron en la Graciada un 19 de abril de 1825 y que al poco tiempo estaban aquí, en Florida, a los pies de la imagen de la Virgen para depositar ante ella sus ansias de libertad”, repasó, “porque veían en ella la imagen de la libertad”.

Los patriotas vieron en la Virgen un signo de la libertad que anhelaban

“Aquellos hombres que estaban luchando, que estaban derramando su sangre, que estaban creyendo en el futuro, que estaban esperando contra toda esperanza, eran hombres que confiaban en Dios y vieron en la imagen de esta Virgen un signo de esa libertad que tanto anhelaban para nuestra tierra”, enfatizó.

Por eso, remarcó el obispo, “no podemos considerar que vinieron aquí a celebrar una comedia o que lo que hicieron era fruto de una piedad pasajera por el miedo que tenían ante lo que se les venía. Se postraron a los pies de la Virgen y se pusieron en la presencia de Dios pasando por esa puerta que es Cristo. Porque confiaban, porque veían algo más, veían con ojos de fe esa pequeña talla de la Virgen de los Treinta y Tres”.

Algo similar, relató el prelado, sucedió días después con el primer gobierno provisorio, y luego con los representantes de los pueblos, que tras firmar el Acta de Soberanía, nuevamente fueron a presentar a la Virgen esa patria naciente. “Una vez más, la fe se hermanaba con la libertad”, afirmó.

Virgen de los Treinta y Tres, capitana y guía

Siguiendo el camino de aquellos primeros 33 hombres, el pueblo también comenzó a acudir a la imagen y a nombrarla: “Virgen de los 33, capitana y guía”. Del mismo modo, “aquellos primeros patriotas, aquellos primeros gobernantes, vienen a depositar su confianza, sus anhelos, sus esperanzas, el futuro de aquello que está germinando, de aquello que está naciendo, a los pies de la Virgen”.

“Eran hombres de fe. Creían en la salvación. Tenían esperanza, confiaban en Dios. Su obra no solo era una obra patriótica, era una obra de fe, porque con eso estaban cumpliendo la voluntad de Dios, estaban cumpliendo el designio de Dios sobre estas tierras”, resumió.

“Por eso, en esa pequeña talla de la Virgen de los 33 se unen lo histórico y la fe, lo religioso y la patria”, sostuvo. “Esa imagen de María, la estrella del alba, fue la imagen que presenció el nacimiento de nuestra patria”.

Queremos ser un pueblo de no se olvida de Dios

“Así también hoy, nosotros, a 200 años, volvemos a sus pies para depositar también nuestras esperanzas, nuestros anhelos y nuestro futuro. Porque queremos ser un pueblo noble, queremos ser un pueblo que no se olvida de Dios”, aseguró el obispo.

“Esta imagen de la Virgen de los 33 nos recuerda la fe de aquellos primeros patriotas, nos recuerda el nacimiento de nuestra patria, nos invita también a nosotros a poner en sus manos nuestros destinos personales y nuestros destinos como pueblo, a poner en sus manos la tarea de nuestro gobierno, a poner en sus manos a todo nuestro pueblo, porque ella es el ícono de nuestra libertad”, insistió.

Finalmente, rezó para “que María nos acompañe”, pidiéndole por el pueblo y por el gobierno. “Le pedimos ser como ella: tener las manos y el corazón abierto para servir a Dios y para servir a nuestros hermanos. Le pedimos tener la misma actitud de fe que tuvieron aquellos primeros patriotas que vinieron a sus pies a entregarle sus preocupaciones y sus esperanzas en aquel paterno día. Que Dios bendiga nuestra patria que nació católica”, concluyó.

Las celebraciones en Florida continuaron el lunes en Florida con el izado del Pabellón Nacional, el acto oficial con la presencia del Presidente de la Nación, Yamandú Orsi; la colocación de la placa alusiva en la Piedra Alta, de manos del intendente departamental, Carlos Enciso y el presidente Orsi; un desfile cívico-militar-tradicionalista; el arriado del pabellón nacional; y el Espectáculo del Bicentenario, que reunió a numerosos artistas y fue transmitido en vivo por televisión y YouTube .