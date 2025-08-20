Con una Misa presidida por el Arzobispo de Montevideo y primado del Uruguay, Cardenal Daniel Sturla, el 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, la comunidad comenzó a celebrar los 200 años de su patrona, la Virgen de los Treinta y Tres.

Para honrar a la Virgen, la Iglesia Católica local propuso una campaña muy especial, con diversas acciones dedicadas a celebrar, agradecer la protección de María y recordar los 200 años de devoción.

Durante la Misa, celebrada en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago, el Cardenal Sturla destacó que en la fiesta de la Asunción de María refleja “la certeza en la fe” de que ella “nos abrió el mismo camino que abrió su hijo resucitado”, y que también estamos destinados a vivirlo, por misericordia de Dios.

“La Virgen es nuestra auxiliadora, y ella también llegó a nuestra tierra. Hace doscientos años que la invocamos como Virgen de los Treinta y Tres, pero trescientos años antes —es decir, hace quinientos años— cuando Juan Díaz de Solís llegó a este territorio, lo primero que pone como nombre a un cabo es Cabo de Santa María. Así que desde 1516 el nombre de María está en nuestra historia”, señaló.

Haciendo un repaso histórico, el purpurado destacó el papel de las misiones franciscanas y jesuíticas que contribuyeron a la difusión de la devoción mariana.

Luego recordó el origen y la permanencia de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres: “Cuando el 14 de junio de 1825, Lavalleja inaugura el gobierno provisorio de esta provincia oriental, llamada en esos momentos Cisplatina por los invasores, la tradición, que está unida también a la del 25 de agosto, es que los patriotas ponen la patria naciente bajo la protección de la Virgen y cantan a Dios la alabanza Te Deum, para dar gracias por ese territorio que se declaraba independiente”, relató.

“El pueblo de Florida, de un modo espontáneo, la fue llamando —uniendo los sucesos que habían ocurrido en la Villa de Florida con esta imagen elaborada por manos indias en cedro paraguayo— ‘Virgencita de los Treinta y Tres’”.

“Así este nombre fue creciendo en la conciencia de los uruguayos, hasta que en 1961, el obispo de Florida le pide al Papa Juan XXIII que proceda a la coronación pontificia”, sintetizó, destacando que de ese proceso participaron tanto el Episcopado Nacional como el Gobierno de entonces.

Con motivo del bicentenario de la Virgen de los Treinta y Tres, se realizarán diversas actividades y gestos para renovar el amor y la devoción a esta advocación tan querida por los uruguayos.

83 días de peregrinación por las parroquias

La Misa del 15 de agosto fue el punto de partida de la peregrinación de la imagen de la Virgen por las comunidades parroquiales.

La réplica exacta de la patrona del Uruguay permanecerá un día entero en cada comunidad parroquial de Montevideo. Es decir que serán 83 días de peregrinación, uno por cada parroquia de la Arquidiócesis.

El recorrido, que comenzó en la Iglesia Matriz, continúa por las parroquias restantes de la zona pastoral San Mateo y el 23 de agosto llegará a la parroquia San Carlos Borromeo, para recorrer la zona San Mateo Norte.

El 4 de septiembre, la imagen llegará a la zona San Lucas, el 17 de septiembre a San Lucas Este, el 28 de septiembre a San Marcos Este, el 7 de octubre a San Marcos, el 19 de octubre a San Juan y finalmente, el 30 de octubre, a San Juan Norte.

Materiales, gestos y actividades culturales

Entre los materiales que ya fueron bendecidos por el Cardenal Sturla y comenzaron a ser repartidos a los fieles, están los folletos informativos sobre la advocación; stickers por los 200 años de la Virgen de los Treinta y Tres, la oración del Ángelus y el “Ave María de la puerta”. Los materiales también están disponibles en formato digital en este enlace .

El Ave María de la puerta es una lámina de chapa de 5 x 5 centímetros, con la expresión “Ave María”, que puede pegarse sobre cualquier superficie, pensado especialmente en las puertas de los hogares.

La idea es que, al marcar las puertas con este símbolo, se haga visible el amor por ella y sea testimonio de la fe de ese hogar, al mismo tiempo que un signo de protección de la Virgen sobre quienes allí habitan. Los “Ave María de la puerta” serán distribuidos a medida que la imagen de la Virgen recorra las distintas zonas.

En el marco del bicentenario, este miércoles 20 de agosto a las 16:00 horas se llevará a cabo en el Café Literario LEA (Solano García 2517), la muestra “Nuestras primeras imágenes en Uruguay”, a cargo del Ministro Ramón Cuadra Cantera, un recorrido por las primeras imágenes religiosas que llegaron a tierra uruguaya.

También el miércoles 20 a las 19:00 horas se presentará el libro “La Virgen de los Treinta y Tres. Oración, historia, presencia y reflexiones” de Mons. Dr. Alberto Sanguinetti Montero. En el encuentro estarán presentes, además del autor, el Pbro. Lic. Fabián Silveira, la Dra. Sylvia Puentes de Oyenard y el Dr. Horacio Ponce de León.

La cita es en la sede de la Facultad de Teología del Uruguay (Estero Bellaco 2717 esq. Urquiza). El evento será transmitido por @facteologia .

¿Por qué se llama Virgen de los Treinta y Tres?

Hace 200 años, el pueblo de Florida comenzó a llamar a la imagen de la Virgen que se veneraba en la parroquia de la Villa como «Virgencita de los Treinta y Tres».

Esto fue así porque el 14 de junio de 1825 se había constituido en la Villa el gobierno provisorio, y el 25 de agosto de ese año, la sala de representantes presidida por el P. Larrobla había proclamado la independencia de este territorio de todo poder extranjero, en consecuencia del desembarco, en la playa de la Agraciada, de los Treinta y Tres valientes que llegaron a liberar la patria y juraron libertad o muerte.

La tradición asegura que tanto el gobierno provisorio como la sala de representantes pusieron sus anhelos de libertad bajo la protección de Dios y a los pies de la imagen de la Virgen, una pequeña talla de madera confeccionada por el pueblo guaraní. Por ese motivo, la gente comenzó espontáneamente a llamarla Virgen de los Treinta y Tres.

La solemnidad de la Virgen de los Treinta y Tres se celebra el 8 de noviembre y el segundo domingo de noviembre se realiza la peregrinación nacional que reúne a peregrinos de todo el Uruguay junto a sus obispos.