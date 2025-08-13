La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este martes el proyecto de ley que busca permitir la eutanasia en el país, y la propuesta legislativa pasará ahora al Senado. De aprobarse también allí, Uruguay se podría convertir en el tercer país de la región en legalizar esta práctica.

Tras una larga sesión en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio, que prevé que cualquier persona mayor de 18 años “que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables” pueda solicitar la muerte asistida, recibió 64 votos a favor y 29 en contra.

Entre los votos a favor se cuentan los de casi todo el bloque oficialista, y también diputados de la oposición.

El proyecto, presentado a inicios de este año, fue aprobado en julio por la Comisión de Salud de la cámara baja, y recibió este martes el aval del pleno de la Cámara de Diputados. Ahora busca su aprobación en la Cámara Alta.

En el caso de recibir la mayoría de votos positivos, Uruguay se ubicaría como el tercer país de Latinoamérica en permitir la eutanasia, además de Colombia y Ecuador.

La Iglesia Católica en Uruguay se pronunció en numerosas oportunidades en contra del proyecto. En los últimos días, los obispos de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) publicaron un videomensaje expresando un “firme no” al proyecto de ley.

Entre sus argumentos, recordaron que "la dignidad de cada persona es un don absoluto, inalienable, que no se pierde jamás”, y destacaron que “para Dios, cada vida es infinitamente amada y digna de todo nuestro cuidado”.

“Nuestra sociedad debe acoger, proteger y acompañar a cada persona hasta el final de su vida terrena”, afirmaron, subrayando la urgencia de “implementar la ley de cuidados paliativos para que ningún uruguayo sufra innecesariamente”.

En ese sentido, los obispos manifestaron un “firme no a la eutanasia”; ya que “causar la muerte de un enfermo es éticamente inaceptable".