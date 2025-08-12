Mientras en Uruguay, la Cámara de Representantes vota el proyecto de ley de eutanasia, la voz de la Iglesia Católica mantiene con firmeza su postura en contra del proyecto que, de aprobarse, ubicaría a Uruguay como el tercer país de Latinoamérica en legalizar la práctica.

A las declaraciones de los nueve obispos del Uruguay , se suma la palabra del conocido sacerdote Juan Andrés Verde, de la Arquidiócesis de Montevideo, quien, en un videomensaje en redes sociales, asegura que con este proyecto “nos están vendiendo gato por liebre” y consideró que el tema de fondo es económico.

El sacerdote comenzó su reflexión comentando un encuentro que tuvo hace poco con “un hombre que aprecio mucho, gran laburante de unos cincuenta y pico de años, que ha dejado una huella muy linda por acá”.

Esta persona, precisó, “está peleando con un bruto cáncer pero lo está haciendo a lo grande”.

“Lo más triste fue enterarme que le encontraron un remedio, pero la dosis le sale 50.000 pesos”, lamentó. “Me decía entre lágrimas: ‘Cura, me estoy dando de a media dosis, porque no tengo con qué pagar’”, continuó. “Le dije: ‘Huguito, no se preocupe, una vuelta le vamos a encontrar’”, relató el P. Verde.

Este encuentro le despertó una reflexión: “Mientras en Uruguay muchos están buscando un remedio para vivir y no tienen plata para esa dosis de vida, hay algunos otros que están embanderados en cómo ayudar a algunos, supuestamente, que se quieren morir”.

“No me voy a meter en ‘eutanasia sí’ o ‘eutanasia no’”, aclaró, porque “es un tema muy profundo que merece una discusión, que merece un intercambio respetuoso”.

Sin embargo, decidió expresar su “profunda discrepancia con este proyecto de ley que algunos de nuestros legisladores están queriendo votar ahora el próximo 12 [de agosto]”.

“Con todo respeto lo digo: entiendo que nos están vendiendo ‘gato por liebre’ y si no, explíquennos por favor por qué meten todo adentro del mismo paquete, por qué en este proyecto de ley entran las personas terminales pero también las personas con alguna patología crónica, por qué entran las personas con discapacidad, por qué no está previsto un acompañamiento psicológico de un psiquiatra, o de un asistente social. Perdón, sí está previsto, post-mortem, después que la persona muere, cuando está todo el pescado vendido”, criticó.

El P. Verde se refirió puntualmente al artículo 4 del proyecto de ley, “que te dice que hay cuidados paliativos pero que no te asegura que tenga para vos disponible el paquete de cuidados paliativos”, pero sí asegura la eutanasia.

Según el sacerdote, se trata de “un proyecto de ley que no acompaña, que no te brinda nada, que no le da posibilidades al que está en esa situación”.

En ese sentido planteó: “¿Por qué este camino tan rápido, tan fácil y tan barato? ¿Es esto lo que queremos los uruguayos?”.

“Espero que al que firme esta ley en nombre de todos los uruguayos, al menos, le tiemble el pulso”, subrayó, al considerar que “en el fondo no es un tema de libertad, es un tema de plata”.

Si no es así, advirtió el sacerdote, “tápennos la boca y asegúrenle a Huguito y a todos los que luchan por la vida esos remedios, unos cuidados paliativos, asegúrenle un acompañamiento psicológico al menos de un asistente social, aseguren las mínimas para decirle a nuestros compatriotas que su vida vale, pero no pongamos la carreta delante de los bueyes”, pidió.

“Como cura siempre voy a estar a favor de la vida, siempre, desde el principio, desde la concepción hasta el final, pero sabré respetar y acompañar a quien piensa diferente y creo que esta ley así, tal cual está formulada, es mucho más el daño que le puede hacer a muchos, que el supuesto bien que le quiera hacer a algunos pocos”, aseguró.

“Sé que este mensaje me va a costar algún que otro tirón de oreja, pero hay silencios que gritan más de lo que callan, por eso hoy preferí hablar igual, por tantos que no tienen voz, pero van a terminar en un paquete que nunca quisieron entrar, sencillamente porque no tienen plata”, sostuvo.

“Nos guste o no, con esta ley, así como está formulada, pierden los que menos recursos tienen, pierden los más pobres y por eso perdemos todos, ¿de verdad queremos esto para el Uruguay?”, insistió, y cambió el cierre de todos sus mensajes “hasta el cielo no paramos”, por otra frase: “Hoy voy a decir que por un tema de plata, el cielo puede esperar”.

“Confío en nuestros legisladores, confío en los Uruguayos”, concluyó.