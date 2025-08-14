A raíz de la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de eutanasia, la Conferencia Episcopal del Uruguay reiteró su apoyo a los cuidados paliativos y subrayó que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión médica.

El último martes, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra, el proyecto de ley que permite solicitar la eutanasia a cualquier persona mayor de 18 años “que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La propuesta pasará ahora al Senado que, de aprobarla, convertiría a Uruguay en el tercer país de Latinoamérica en legalizar el suicidio asistido.

En su mensaje difundido el 13 de agosto, los obispos uruguayos aseguran haber recibido “con tristeza” la media sanción del proyecto de ley sobre la eutanasia llamado “muerte digna”.

Al respecto, recordaron lo expresado el pasado 4 de abril en el documento “Afrontar con amor el final de la vida”, en el que señalan que “tampoco es éticamente aceptable causar la muerte de un enfermo”.

En ese sentido, y en consonancia con la Asociación Médica Mundial y el Código de Ética Médica, afirman que “la eutanasia activa, entendida como ‘la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente’, es contraria a la ética de la profesión”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“El médico nunca debería ser partícipe de una conducta que cause activamente la muerte a otro ser humano. Matar al enfermo no es ético ni siquiera para evitarle el dolor y el sufrimiento, aunque él lo pida expresamente. En cambio, sí lo es la sedación paliativa, como se mencionó previamente”, aclaran.

“Ni el paciente, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen el derecho de decidir o provocar la muerte de una persona. En última instancia, esa acción constituye un homicidio llevado a cabo en contexto clínico”, añaden los prelados.

Por ello, el Episcopado uruguayo reitera su apoyo a los cuidados paliativos “que sostienen y acompañan con dignidad al paciente”.

“Agradecemos a todos los que, en nuestra patria, trabajan por la cultura del cuidado, del respeto al don de la vida y del acompañamiento a quien, por su enfermedad, está en una situación vulnerable”, finaliza el comunicado.