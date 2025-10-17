El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo a los medios que el Papa León XIV “tiene muchas ganas” de ir a Uruguay, tras la audiencia sostenida este viernes en el Vaticano.

“Analizamos incluso cómo su antecesor [el Papa Francisco] se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, no se pudo concretar. Él [León XIV] quizá vaya al Río de la Plata, o sea, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay, por supuesto”, dijo el mandatario tras su encuentro con el Santo Padre.

“Durante las cordiales conversaciones llevadas a cabo en la Secretaría de Estado, se pusieron de relieve las buenas relaciones bilaterales, así como la voluntad de reforzarlas aún más. No se dejó de resaltar la valiosa contribución que la Iglesia ofrece al País, particularmente en los ámbitos de la educación y la lucha contra la pobreza”, señala una nota de la Oficina de Prensa del Vaticano.

Orsi y el Papa León XIV. Crédito: Vatican Media.



El texto precisa además que también “se abordaron cuestiones de carácter ético y el problema demográfico”. Aunque el texto no precisa los temas específicos, el encuentro ocurre luego que el Senado de Uruguay aprobara, hace dos días, la ley que abre las puertas a la eutanasia en el país.

Una nota de la presidencia de Uruguay señala que el mandatario dijo, en rueda de prensa tras el encuentro, que habló del tema con el Papa “sabiendo lo que pensábamos uno y otro; le contamos el proceso de discusión de la ley y hablamos, hacia futuro, después de aclaradas las posiciones, cómo seguir trabajando en temas tan complejos”.

León XIV recibe al Presidente de Uruguay 🇺🇾



“Lo vi con una cabeza muy abierta, pero no en una posición ‘de esto no se discute’; más allá de que Uruguay decidió, siempre hay que tener la mente abierta para entender al otro, más allá de si uno lo comparte o no”, agregó Orsi.

La norma, que había sido aprobada por los diputados en agosto, espera la promulgación o el veto del mandatario del Frente Amplio, partido que promovió la iniciativa legislativa. Si decide vetarla, sería el segundo presidente de un partido de izquierda que decide vetar una ley. En 2008 el ya fallecido Tabaré Vásquez vetó la ley del aborto.

El actual mandatario uruguayo, acompañado de dos ministros y representantes diplomáticos, también se encontró con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, y Mons. Daniel Pacho, Subsecretario para el Sector multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Orsi le regaló al Papa León una escultura del artista uruguayo Pablo Atchugarry, titulada Paloma de la paz, de dos metros de largo, elaborada con bronce fundido en talleres de la ciudad italiana de Verona, que se colocará en los Jardines Vaticanos.