El Papa León XIV recibió este sábado al destacado sacerdote jesuita uruguayo Julio Fernández Techera, rector de la Universidad Católica de Uruguay (UCU) desde 2016, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano.

La Santa Sede no dio más detalles sobre el encuentro, pero al ser consultado por ACI Prensa, el sacerdote precisó que “fue una visita de cortesía por los 40 años de la universidad” fundada en 1985, siendo ahora la primera institución de educación superior privada del país, con sedes en Montevideo, Punta del Este y Salto.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En su sitio web la UCU señala: “somos una institución de educación superior plural y abierta al mundo, comprometida con la excelencia, la construcción de una sociedad más inclusiva y justa, y la evangelización de nuestra cultura; formamos personas abiertas desde la tradición educativa de la Iglesia y la Compañía de Jesús”.

El P. Fernández Techera, que tiene 59 años y es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, escribió en 2024 un ensayo crítico de la Compañía de Jesús en el que dijo que la orden fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 está en “profunda decadencia”.

También criticó el manejo de los casos de presuntos abusos sexuales, como los que habría cometido Marko Rupnik, expulsado de la orden por desobediencia en 2023, y los denunciados contra el fallecido Alfonso Pedrajas (Padre Picas) en Bolivia.

El rector de la UCU también se refirió entonces a “la caída del número de ingresos a la Compañía, que en Occidente se agudiza año a año, así como el alto número de abandonos de miembros de la orden” y dijo que la mirada de la orden respecto al mundo parece estar más vinculada “a algún partido político de izquierda o a una ONG progresista”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En ese mismo texto, el P. Fernández, con más de 25 años como sacerdote, subraya que los jesuitas tienen “un carisma maravilloso y necesario para la Iglesia, un carisma religioso, apostólico y sacerdotal. Tenemos que recuperarlo y vivirlo con pasión, arrojo y generosidad”.