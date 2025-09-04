La justicia boliviana condenó a un año de prisión a dos sacerdotes jesuitas españoles, tras hallarlos culpables de encubrir más de 85 abusos sexuales contra menores cometidos hace décadas por el fallecido P. Alfonso Pedrajas, conocido como “Padre Pica”.

Se trata de Marcos Recolons y Ramón Alaix, de 81 y 83 años respectivamente, quienes protagonizaron el primer proceso penal en Bolivia contra altos cargos de la Compañía de Jesús por encubrimiento de abusos.

El caso de Alfonso Pedrajas se conoció en 2023, cuando un informe del periódico español El País titulado “Diario de un cura pederasta” reveló la existencia de un diario donde el sacerdote —fallecido en 2009— registró los abusos cometidos hace tres décadas, en varios colegios de la Orden, en especial mientras se desempeñaba en el internado Juan XXIII, de Cochabamba.

De acuerdo con la acusación formal, Recolons y Alaix dirigieron la Compañía de Jesús en Bolivia durante los años en que ocurrieron la mayoría de los abusos, y ambos tenían conocimiento de denuncias contra Pedrajas, pero no informaron a la justicia. Recolons fue Provincial entre 1993 y 1999; y Alaix entre 1999 y 2007.

En abril de 2024, la Justicia había dictado la prisión domiciliaria de manera preventiva para ambos sacerdotes.

En julio pasado, al iniciarse el juicio por encubrimiento, Marcos Recolons declaró: “Soy inocente de los hechos de los que se me acusa”, recoge El País . Ramón Alaix, por su parte, también negó el encubrimiento, y ambos restaron credibilidad al diario de Pedrajas, afirmando que tomaron conocimiento del caso en 2023 cuando se publicó el informe de El País.

“No nos consta que este diario fuera escrito por Pedrajas. No tenemos garantías”, dijo Alaix, según indicaron a El País fuentes de los tribunales bolivianos. Además, señalaron que en los escritos del “Padre Pica” no hay constancia de que éste les comunicara ningún delito.

Referentes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) siguieron de cerca el proceso penal y celebraron la sentencia: “Celebramos, porque para nosotros es el inicio: se abrió la puerta para encaminar la justicia tan esperada. En su momento hubo muchas denuncias, éramos niños, nos hicieron creer que la justicia la impartía el Provincial de los Jesuitas, así nos manipularon”, expresó Wilder Flores, Presidente de esa comunidad.

“Ahora alardean su predisposición de colaboración a la justicia; pero durante todo el proceso vimos a sus abogados tratando de obstruir la justicia y negar la verdad. Pedimos a la población ser vigilantes, ya sabemos qué pedirles a los Jesuitas, esto apenas empieza”, agregó Flores.

Durante el juicio, la defensa de los sacerdotes solicitó que se tome en cuenta el recurso de prescripción del delito, pero el juez lo negó.

Edwin Alvarado, secretario de relaciones internacionales de la CBS, agradeció por su parte a las víctimas “que tuvieron el valor de testimoniar sus casos en el Ministerio Público, para lograr justicia”.

Consultados por ACI Prensa, desde la Compañía de Jesús en Bolivia aclararon que no emitirán declaraciones públicas, ya que la defensa ha apelado dos decisiones del juez, por lo que aguardan el decurso del proceso.