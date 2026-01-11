El Papa León XIV recibió en el Vaticano al Cardenal Vicente Bokalic, Arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Argentina. En el encuentro se habló, entre otros temas, de la posibilidad de que el Pontífice viaje al país sudamericano.

El Santo Padre recibió al purpurado argentino el 7 de enero, según informó la Oficina de Prensa del Vaticano sin dar mayores detalles al respecto, como es habitual en este tipo de audiencias privadas.

“El Cardenal Bokalic invitó al Papa León a visitar la Argentina y, de manera particular, la Arquidiócesis de Santiago del Estero”, informó por su parte el 9 de enero la arquidiócesis primada de Argentina en una publicación en Facebook.

“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, añadió.

En noviembre de 2025, antes de iniciar su viaje a Turquía y Líbano, el Papa León XIV ya había mencionado que le gustaría volver a América Latina para visitar lugares como el Santuario de la Virgen de Guadalupe en México, junto con Uruguay, Argentina y Perú.

En el diálogo entre León XIV y el Cardenal Bokalic, que duró unos 30 minutos, el purpurado argentino pudo “compartir con el Santo Padre la realidad pastoral de la arquidiócesis, la situación de las parroquias y otros aspectos”, según indicó la arquidiócesis.

“El Papa León manifestó conocer con precisión el proceso que condujo al reconocimiento de Santiago del Estero como Primada, iniciado durante el pontificado del Papa Francisco, y se mostró particularmente atento a los desafíos actuales de la arquidiócesis, especialmente la disminución de vocaciones”, indica el comunicado arquidiocesano.

En julio de 2024, el Papa Francisco trasladó la sede primada de Argentina de Buenos Aires a Santiago del Estero, un reconocimiento histórico a la primera diócesis del país, que, sin embargo, no generó ningún cambio jurisdiccional en la organización de la Iglesia en Argentina.

Durante el encuentro con el Cardenal Bokalic, el Papa León “alentó especialmente la continuidad del diaconado permanente y expresó su apoyo al plan pastoral diocesano estructurado en torno a tres ejes fundamentales: misión, juventud y sinodalidad”.

El Papa y el cardenal hablaron también sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes como la falta de oportunidades y las adicciones, y la formación permanente de los sacerdotes.