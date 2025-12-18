El Papa León XIV aprobó este jueves 18 de diciembre el milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw, laico argentino, modelo de esposo, padre y empresario, fallecido en 1962 a sus 41 años.

Así lo informó esta mañana el Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, Cardenal Marcello Semeraro, al anunciar la promulgación del decreto correspondiente.

El decreto llega luego de que el pasado martes, el Dicasterio para las Causas de los Santos dio "su parecer favorable" acerca del proceso de canonización.

El milagro que lo llevará a los altares

El milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw es la curación inexplicable de un niño de 5 años, que en junio de 2015 sufrió una gravísima lesión en el cráneo, producto de la patada de un caballo. Su familia, vinculada a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) —fundada por Enrique Shaw—, comenzó a pedir oraciones confiadas a su intercesión. Con el correr de los días, la cadena de oración unió a miles de personas en distintos países, recoge Infobae del testimonio de Fernán de Elizalde, administrador de la causa.

Tras 45 días en estado crítico y luego de cinco cirugías, los médicos decidieron implantarle una válvula de drenaje permanente en el cerebro. Sin embargo, justo antes de la cirugía, en un chequeo final de rutina, el cirujano descubrió lo inesperado: el líquido estaba drenando de manera espontánea y la presión intracraneal se había regularizado, por lo que ya no era necesario colocar la válvula.

La recuperación del niño fue rápida: en pocos días fue extubado y tuvo una mejora neurológica. 15 días más tarde, ya se encontraba en rehabilitación. “Se recupera por completo, sin secuelas neurológicas, sin daño cognitivo, sin deformaciones visibles. Hoy, ya adolescente, lleva una vida normal. Nadie podría imaginar lo que atravesó, salvo por el conocimiento de su historia”, detalló De Elizalde a Infobae.

“Mucha alegría para la Iglesia argentina”

Al conocerse el decreto que aprueba el milagro por intercesión del Venerable Enrique Shaw, desde Roma, Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de Argentina y vicepostulador de la causa, aseguró a ACI Prensa que “hoy es un día de mucha alegría para la Iglesia argentina”.

Al hablar de Shaw, Mons. Olivera lo calificó como “un hombre y un empresario que es gran modelo”, y valoró: “En tiempos de oscuridad surge este ejemplo providencial de una economía solidaria, que nos invita la amistad social, a sentir el trabajo empresarial como un lugar de familia, y que los obreros tengan parte y también se beneficien del avance, la riqueza y el esfuerzo que ellos hacen para que la empresa sea pujante y dé frutos”.

"Muy contentos, ahora esperando su pronta beatificación allí en Buenos Aires. Obviamente la Acción Católica, el Arzobispado, ACDE tendrán que ver tiempo, lugar y coordinar con el Dicasterio para la Causa de los Santos, para la presencia del delegado que el Papa León mande, si así se considera”, precisó.

Sobre la noticia, el obispo admitió: “Lo esperábamos, pero nos sorprendió la prontitud de estos días y damos gracias a Dios, sin duda; a todos los que trabajaron desde hace tantos años e hicieron posible esto”.

“Siempre hay que ser muy agradecidos a los que rezaron, a los que empezaron, al primer postulador, al Cardenal [Jorge María] Mejía, y a todos los que hoy siguen trabajando en la causa”, repasó.

El Cardenal Mejía fue uno de los iniciadores de la causa, y quien creó la Comisión Enrique Shaw.

Los frutos de las causas son respuestas de Dios al pueblo orante

Mons. Olivera agradeció especialmente a quienes rezan, “porque los frutos de las causas, que son modelos y huellas, son también respuestas de Dios al pueblo orante que con confianza pide esta gracia".

Finalmente, agradeció a la familia del niño curado, “porque a la fe de ellos le debemos también esta gracia, y no sólo tenemos que dar gracias a Dios por la vida del niño (hoy adolescente) sino porque la fe de la familia hizo posible que hoy toda la Iglesia y la Argentina particularmente pueda alegrarse por esta noticia”.

“Inmensa alegría” en ACDE y la Acción Católica

Al conocerse la aprobación del milagro por intercesión de Enrique Shaw, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), parte actora, y la Acción Católica Argentina (ACA), coactora de la causa de beatificación y canonización, emitieron un comunicado conjunto en el que expresan “inmensa alegría” y celebran este “paso decisivo” en el camino a los altares.

En palabras del Papa León XIV, recordaron que Enrique fue “un empresario que entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

Este hecho, afirman, “concreta el sello de Dios que certifica su vida dedicada al ejercicio extraordinario de las virtudes cristianas”, y reconoce asimismo “su compromiso para hacer realidad la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo del trabajo y su visión pionera de la empresa como comunidad de vida para el desarrollo humano integral”.

“Una invitación urgente a humanizar la economía”

En el mismo comunicado, la presidenta de ACDE, Silvia Bulla, aseguró que “la beatificación de Enrique Shaw le brindará al mundo el primer empresario reconocido como un ejemplo de santidad”, al tiempo que es “una invitación urgente a humanizar la economía, trabajar por el bien común y la dignidad del trabajo”.

Por su parte, la presidenta de ACA, Claudia Inzaurraga, describió a Shaw como uno de los “santos de la puerta de al lado”, que “vivió su fe con valentía, compartiendo proyectos, espacios de comunión, gestando comunidad en su entorno laboral y social, una vida que nos sigue inspirando a ser ‘sal y luz’ en el mundo".

El comunicado anticipa que “próximamente se brindarán detalles sobre la fecha y lugar de la ceremonia de beatificación”.

¿Quién fue Enrique Shaw?

Enrique Shaw nació el 26 de febrero de 1921, y a sus cuatro años quedó huérfano de madre. Cumpliendo con el pedido de su esposa, su padre confió la formación de su hijo a un sacerdote.

Cursó sus estudios primarios en el Colegio de La Salle y luego ingresó a la Escuela Naval Militar Argentina, donde descubrió su vocación apostólica.

En 1943 contrajo matrimonio con Cecilia Bunge, y tuvieron 9 hijos. Retirado de la Armada en 1945, decidió ser obrero, pero un sacerdote lo aconsejó y se inclinó por el empresariado, vocación que daría grandes frutos.

No sólo fue director delegado de Cristalerías Rigolleau, con un testimonio ejemplar de cercanía con los empleados, sino que también fue uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que hasta hoy se encuentra vigente, con una mirada humana sobre el trabajo.

Shaw integró el Primer Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina (UCA), trabajó para conformar la Acción Católica Argentina (ACA) y el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) y promovió la sanción de la Ley de Asignaciones Familiares.

Un empresario con sangre de obrero

Siendo todavía muy joven, enfermó de cáncer y cuando necesitaba transfusiones de sangre eran sus propios obreros quienes se ofrecían a donar para él. Falleció el 27 de agosto de 1962, a los 41 años.

En abril de 2021, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas del venerable empresario, laico fiel y padre de familia numerosa.

Luego de que en enero de este año el milagro atribuido a su intercesión superó la instancia médica, el 17 de junio la Comisión de Teólogos también lo aprobó por unanimidad, según confirmó Mons. Olivera a la agencia AICA.

Ahora, el Papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que aprueba el milagro atribuido a su intercesión. El próximo paso es su beatificación, de la que aún no ha sido anunciada la fecha.

Actualización: Se agregaron las reacciones de Mons. Santiago Olivera, la ACDE y la ACA.