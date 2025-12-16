El Dicasterio para las Causas de los Santos dio su parecer favorable sobre el proceso de canonización del venerable argentino Enrique Shaw, un paso más hacia su beatificación.

Así lo informó desde Roma Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense y vicepostulador de la causa de canonización del empresario argentino, según indica la web del Obispado Castrense .

"Con mucha alegría compartimos que hoy tuvo lugar la Asamblea de obispos y cardenales en el Dicasterio para las Causas de los Santos y dio 'su parecer favorable' acerca del proceso del venerable Enrique Shaw", expresó el prelado.

A través de sus redes sociales, el obispo precisó que esta es “la última instancia antes que —si así lo considera— el prefecto, Cardenal Marcelo Semeraro, presente al Santo Padre todo lo referente al proceso del Siervo de Dios, Venerable Enrique Shaw".

En ese contexto, Mons. Olivera animó a la comunidad a continuar rezando por su pronta beatificación, con la siguiente oración:

"Oh Padre, el venerable Siervo de Dios Enrique Shaw nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido por Jesucristo Nuestro Señor. Amén".

¿Quién fue Enrique Shaw?

Enrique Shaw nació el 26 de febrero de 1921, y a sus cuatro años quedó huérfano de madre. Cumpliendo con el pedido de su esposa, su padre confió la formación de su hijo a un sacerdote.

Cursó sus estudios primarios en el Colegio de La Salle y luego ingresó a la Escuela Naval Militar, donde descubrió su vocación apostólica.

En 1943 contrajo matrimonio con Cecilia Bunge, y tuvieron 9 hijos. Retirado de la Armada en 1945, decidió ser obrero, pero un sacerdote lo aconsejó y se inclinó por el empresariado, vocación que daría grandes frutos.

No sólo fue director delegado de Cristalerías Rigolleau, con un testimonio ejemplar de preocupación y cercanía con los empleados, sino que también fue uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que hasta hoy se encuentra vigente, poniendo una mirada humana sobre el trabajo.

Shaw integró el Primer Consejo de Administración de la UCA, trabajó para conformar la Acción Católica Argentina (ACA) y el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) y promovió la sanción de la Ley de Asignaciones Familiares.

Siendo todavía muy joven, enfermó de cáncer, y cuando necesitaba transfusiones de sangre, eran sus propios obreros quienes se ofrecían a donar para él. Falleció el 27 de agosto de 1962, a los 41 años.

En abril de 2021, el papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que reconoce las virtudes heroicas del venerable empresario, laico fiel y padre de familia numerosa.

En enero de 2025 el milagro atribuido a su intercesión superó la instancia médica y este martes recibió la aprobación de la comisión teológica.

Este martes 16 de diciembre, el Dicasterio para las Causas de los Santos dio "su parecer favorable" acerca del proceso de canonización.