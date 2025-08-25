A 63 años del fallecimiento del venerable Enrique Shaw, se celebrará una Misa en Buenos Aires para agradecer por su legado y pedir su pronta beatificación.

La causa de canonización del venerable Enrique Shaw, modelo de esposo, padre y empresario argentino, avanza en el Vaticano. En enero de este año el milagro atribuido a su intercesión superó la instancia médica y el 17 de junio la Comisión de Teólogos también lo aprobó por unanimidad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Enrique Shaw falleció a los 41 años el 27 de agosto de 1962 y su legado continúa inspirando a muchos en el camino a la santidad en la vida cotidiana, en especial como modelo para el empresariado.

La Eucaristía para conmemorar el 63° aniversario de su fallecimiento será el miércoles 27 de agosto a las 19:30 horas en la Basílica del Pilar, del barrio porteño de Recoleta (Junín 1898), y será presidida por Mons. Mauricio Landra, Obispo Auxiliar de Mercedes-Luján.

Invitan a la Misa la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), de la que Enrique Shaw fue fundador, y la Acción Católica Argentina, en cuyos inicios también colaboró como impulsor.

Será "un momento para dar gracias por su vida, renovar su legado y pedir juntos por su pronta beatificación", expresan en la invitación.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Enrique Shaw, hombre de familia y de fe

También en el marco de este aniversario, el martes 26 de agosto a las 18:30 horas se llevará a cabo la actividad virtual Enrique Shaw, hombre de familia y de fe, a través de la plataforma Zoom.

Participará de la actividad la escritora Cintia Suárez, una de las autoras del libro Enrique Shaw, el apóstol de los empresarios, quien ofrecerá su punto de vista sobre la vida y vocación del venerable argentino.

Quienes deseen participar de la actividad pueden inscribirse en este enlace: https://acde-arg.short.gy/enriqueshaw-26-08 .

Más información en www.acde.org.ar .



