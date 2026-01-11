Los fieles católicos del pueblo de Tomayquichua en Huánuco (Perú) participaron con gran entusiasmo de la inauguración de la nueva iglesia de Santa Rosa de Lima, tras 15 años de duro trabajo y esfuerzo común.

Tomayquichua se ubica a 2.180 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Ambo en la región Huánuco, en la sierra central del Perú, un lugar donde, según la tradición oral local y algunos historiadores, vivió Isabel Herrera, abuela materna de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram



El P. Juan López Díaz, de la iglesia de Santa Rosa de la diócesis de Huánuco, fue quien lideró los esfuerzos para construir el templo, con la ayuda de los fieles locales.

El 9 de enero, el sacerdote explicó a EWTN Noticias que se hicieron diversas “actividades grandes, donde sacábamos muy buena cantidad para avanzar dos, tres, cuatro, cinco meses, pero a veces no daba ni siquiera para una semana para pagar a los peones”.

En ocasiones, agrega con algo de pesar, “muchos me decían, padre, ya estoy viejito, ya voy a morir. ¿Cuándo vamos a acabar? Y tenían toda la verdad”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El sismo de 2010 fue tan grave en Tomayquichua, que cayeron trozos del techo sobre el altar y, tras una revisión, los expertos recomendaron demoler el templo. “Hemos tenido que derrumbar toda la iglesia, toda, totalmente, quedó planita, como un terreno más. Y de ahí levantar nuevamente todito hasta llegar a donde hoy estamos”, señaló el sacerdote.

La nueva iglesia se inauguró el 31 de diciembre, con una Misa presidida por Mons. Pedro Bustamante, Obispo de Huánuco, a la que asistieron diversas localidades, y unas 450 personas que abarrotaron el templo.

“Ya no había espacio para una persona más. Monseñor (Bustamante) indudablemente estuvo muy contento, porque fueron 15 años de trabajos, 15 años de perseverancia, de esfuerzo y dedicación. Así mismo recomendó a la población seguir siempre adelante, sobre todo cuidando este lugar sagrado, que es el templo de Dios”, dijo el sacerdote.



En su homilía, el obispo recordó a Isabel Herrera, la abuela de Santa Rosa; y de acuerdo al P. López, dijo que es probable que “la madre, y hasta la misma Santa Rosa, haya estado en algún momento por acá. Los historiadores después confirmarán”.

El templo todavía no está culminado del todo. El sacerdote precisa que faltan algunos detalles como la sacristía, la zona para las andas y el depósito. No obstante, da gracias a Dios por todo lo avanzado: “Hemos hecho lo que se ha podido. Sigamos siempre adelante, confiando en la misericordia de Dios y haciéndolo todo por amor a Él y amor a nuestros hermanos”, concluyó.

En febrero de 2021, el P. Juan López Díaz hizo noticia por las misas que celebraba, durante la cuarentena del covid, desde el techo de la iglesia en construcción, donde colocaba un altar y parlantes, para que los fieles locales participaran de las celebraciones desde sus casas, una iniciativa que había iniciado en 2020.