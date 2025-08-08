En el marco del mes dedicado a Santa Rosa de Lima, los Padres Dominicos del Perú presentaron el cortometraje “Pétalos de Rosa”, que retrata los momentos más emblemáticos de la vida de Isabel Flores de Oliva, la primera santa de América.

En entrevista con EWTN Noticias, el guionista y director del film, Richard Morris, explicó que el objetivo es “destacar las virtudes y la obra de Rosa” y “desmitificar” ciertas visiones alejadas de la realidad histórica.

“Rosa fue una mujer que, aparte de que tuvo mil oficios —bordadora, cultivadora de flores, amante y respetuosa de los animales—, también tenía una vida piadosa porque tenía la buena voluntad siempre de servir al más desposeído. Y esas son las cosas que se destacan precisamente en este cortometraje”, señaló.

El cortometraje, estrenado antes de la fiesta universal de la santa (23 de agosto) y de la fecha en que se celebra en Perú (30 de agosto), también aborda las dificultades que enfrentó Rosa dentro de su propio hogar.

“La familia, queriendo lo mejor para ella, inicialmente no entendía esta vida de entrega a Dios y trató de hacerla entrar en razón de lo que les parecía una devoción exagerada”, explicó Morris.

El director recordó que Santa Rosa tuvo como referente espiritual a Santa Catalina de Siena y que, en una recreación ficcionada incluida en la cinta, la santa responde a quienes la tildaban de desequilibrada: “Si me miras con ojos de actualidad, te darás cuenta que en esa época era normal que quienes queríamos transitar por el camino de la santidad hiciéramos ese tipo de actos para beneficio y para complacer a nuestro Señor”.

Morris subrayó que la producción también muestra aspectos poco conocidos de la santa, como su afición a la música. “Ella también componía, le gustaba mucho la música, y por ahí quedaron algunos escritos suyos al respecto”, comentó.

Finalmente, expresó su satisfacción por rendir homenaje a la patrona de las Américas y del Perú: “Estamos muy complacidos de poder difundir la obra de nuestra querida Santa Rosa de Lima. A pesar de que solo vivió 31 años, nos dejó el mensaje de que siempre es bueno hacer el bien y servir a los demás sin mirar a quién”.



